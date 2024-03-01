Vakıa suresi okunuşu ve Türkçe anlamı… Vakıa suresi tefsiri, Arapça yazılışı ve fazileti
Vakıa Suresi, Kur'an-ı Kerim'in surelerinden biridir ve yüz on dördüncü sıradadır. Toplamda doksan altı ayetten oluşur. Kelime sayısı üç yüz yetmiş dokuz, harf sayısı ise bin altı yüz doksan iki'dir. Mekke'de indirilmiştir.
Rasulullah (s.a.v.), sabah namazında düzenli olarak okuduğu surelerden biridir. Müminlerin Annesi Aişe Hanım kadınlara bu sureyi okumalarını tavsiye etmiştir. Vakıa Suresi'nin faziletine dair zayıf hadisler bulunmaktadır. Ancak bu sureyi okumanın ve Kur'an-ı Kerim'in diğer surelerini okumanın faziletli olduğu kabul edilir. Faziletine dair sadece zayıf hadisler mevcuttur ve bunun yanında İbn Mesud'un kızlarına her gece okumalarını emrettiği de söylenmiştir.
Vakıa Suresi Mekke'de nazil olmuş ve Yüce Allah'ın Olay geldiğinde açıklamalarından dolayı Vakıa ismi verilmiştir. Sure, ana konularıyla ahiret, kıyamet ve hesap dehşetleri etrafında şekillenir. Mekke'deki diğer sureler gibi iman ve Allah'ın varlığının ispatı gibi konuları ele alır. Ana konuları şunlardır:
Vakıa Suresi Okunuşu ve Anlamı
23.Keemsalillu'luilmeknuni.
24.Cezaen bima kanu ya'melune.
25.La yesme'une fiyha lağven ve la te'siymen.
26.İlla kıylen selamen selamen.
27.Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni.
28.Fiy sidrin mahdudin.
29.Ve talhın mendudin.
30.Ve zıllin memdudin.
31.Ve main meskubin.
32.Ve fakihetin kesiyretin.
33.La maktu'atin ve la memnu'atin.
34.Ve furuşin merfu'atin.
35.İnna enşe'nahunne inşaen.
36.Fece'alnahunne ebkaren.
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38.Liashabilyemiyni.
39.Sulletun minel'evveliyne.
40.Ve sulletun minelahiriyne.
41.Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali.
42.Fiy semumin ve hamiymin.
43.Ve zıllin min yahmumin.
44.La baridin ve la keriymin.
45.İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne.
46.Ve kanu yusırrune 'alelhınsil'azıymi.
47.Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve 'ızamen einne lemeb'usune.
48.Eve abaunel'evvelune.
49.Kul innel'evveliyne vel'ahıriyne.
50.Lemecmu'une ila miykati yevmin ma'lumin.
51.Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune.
52.Leakilune min şecerin min zakkumin.
53.Femaliune minhelbutune.
54.Feşaribune 'aleyhi minelhamiymi.
55.Feşaribune şurbelhiymi.
56.Haza nuzuluhum yevmeddiyni.
57.Nahnu halaknakum felevla tusaddikune.
58.Efereeytum ma tumnune.
59.Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune.
60.Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne.
61.'Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta'lemune.
62.Ve lekad 'alimtumunneş'etel'ula felevla tezekkerune.
63.Efereeytum ma tahrusune.
64.Eeentum tezre'unehu em nahnuzzari'une.
65.Lev neşa'u lece'alnahu hutamen fezaltum tefekkehune.
66.İnna lemuğremune.
67.Bel nahnu mahrumune.
68.Efereeytumulmaelleziy teşrebune.
69.Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune.
70.Lev neşa'u ce'alnahu ucacen felevla teşkurune.
71.Efereeytumunnarelletiy turune.
72.Eentum enşe'tum şecereteha em nahnul munşiune.
73.Nahnu ce'alnaha tezkireten ve meta'an lilmukviyne.
74.Fesibbıh bismi rabbikel'azıymi.
75.Fela uksimu bimevakı'ınnnucumi.
76.Ve innehu lekasemun lev ta'lemune 'azıymun.
77.İnnehu lekur'anun keriymun.
78.Fiy kitamin meknunin.
79.Lya yemessuhu illelmutahherune.
80.Tenziylun min rabbil'alemiyne.
81.Efebihazelhadiysi entum mudhinune.
82.Ve tec'alune rizkakum ennekum tukezzibune.
83.Felevla iza beleğatilhulkume.
84.Ve entum hıyneizin tenzurune.
85.Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune.
86.Felevla in kuntum ğayre mediyniyne.
87.Terci'uneha in kuntum sadikıyne.
88.Feemma in kane minelmukarrebiyne.
89.Feravhun ve reyhanun ve cennetu na'ıymin.
90.Ve emma in kane min ashabilyemiyni..png
91.Feselamun leke min ashabilyemiyni.
92.Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne.
93.Fenuzulun min hamiymin.
94.Ve tasliyetu cahıymin.
95.İnne haza lehuve hakkulyakıyni.
96.Fesebbih bismi rabbikel'azıymi.
Vakıa Suresi Anlamı
Vakıa Suresi Tefsiri
Hz. Osman, Abdullah b. Mesud'u ölüm hastalığında ziyaret ettiğinde şöyle sorar: "Sana beytülmalden bir bağışta bulunulmasını emredeyim mi?" İbn Mesud, buna ihtiyacı olmadığını belirtir. Bunun üzerine Hz. Osman, "Senden sonra hiç olmazsa kızlarına kalır" der. Bunun üzerine İbn Mesud şu cevabı verir: "Sen kızlarımı merak etme. Ben onlara her gece Vakıa Suresi'ni okumalarını öğrettim. Zira ben Resulullah'ın (s.a.v.) 'Her kim her gece Vakıa Suresi'ni okursa ona fakirlik dokunmaz' buyurduğunu işitmiştim." Dedi.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Bir kimse Vakih suresini yazıp evine koyarsa, bu, iyilikleri ve bereketi artırır, kim de onu devamlı okursa, fakirliği giderilir. Muhafazayı, başarıyı ve zenginliği artıracaktır. İmam Sadık (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şöyle buyurmuştur: Kim her Cuma gecesi Vakıa Suresi'ni okursa, Allah onu sever ve onu bütün insanlara sevdirir; o, asla üzüntüye, fakirliğe, kıtlığa ve bunlardan herhangi birine musallat olmaz.
İmam Sadık (a.s)'dan şöyle rivayet edilmiştir: Uyanık Suresi'nin sayılamayacak kadar çok faydası vardır. Bu surenin faydalarından biri de, ölü bir kimse için okunursa Allah'ın onu affedeceği, ölmekte olan bir kimse için okunursa da onun ruhunun ölümü ve gidişinin Allah'ın izniyle kolaylaşmasıdır.
Hz. Ali (radıyallahu anh), Vakıa 82. ayet mealen "Allah’ın verdiği rızka O’nu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz?" ayeti ile ilgili olarak Hz. Peygamber (s.a.v.)’in şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Siz Cenab-ı Hakk’ın size verdiği şükür makamında, "falanca yıldızın batışı veya falanca yıldızın doğuşu sayesinde yağmura kavuştuk" diyorsunuz."
“Vâkia sûresi zenginlik sûresidir. Onu okuyunuz ve kadınlarınıza ve çocuklarınıza öğretiniz.” Abdullah b. Mesûd’u, ölüm hastalığında ziyâret eden Hz. Osman (r.a): "Sana bir bağışta bulunulmasını emredeyim mi?" dedi. Abdullah, buna ihtiyacı olmadığını söyledi. Hz. Osman; "Senden sonra kızlarına kalır" dedi. O zaman Abdullah ona şu cevabı verdi: "Sen kızlarımdan korkma. Ben onlara Vâkia sûresini okumalarını emrettim." Ben, Peygamber (s.a.s)’in şöyle dediğini işitmiştim: Her kim her gece Vâkia sûresini okursa, ona fakirlik dokunmaz.
Vakıa Suresi'nin ilk ayetlerinde, Yüce Allah bize şu uyarıları iletiyor: “Ardından gelen ayetlerde, ektiğiniz tohumları biz bitirmeseydik, o zaman onlar sadece çöp olurdu ve büyük bir şaşkınlık içinde kalırdınız. İçtiğiniz su ve yaktığınız ateş de, biz olmasaydık var olmazdı."
Vakıa Suresi'nin 74. ayetinde Allah şöyle buyurur: "O hâlde, O yüce Rabb'inin adını tesbih et." Ayrıca, Vakıa Suresi'nin 75-80. ayetlerinde Allah, yıldızların yerlerine yemin ederek Kur'an'ın değerini, korunmuş olduğunu ve yalnızca tertemiz olanların dokunabileceğini, Alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirildiğini belirtir.
Vakıa Suresi'nin 88-95. ayetlerinde ise insanların ahirette ayrılacakları gruplardan bahseder. Ölen kişi Allah'a yakın kılınanlardan ise rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti verilecektir. Ahiret mutluluğuna eren diğer grup için ise "Selam sana, Ahiret mutluluğuna ermişlerden" denilecek ve haktan sapanlara ise kaynar sudan bir ziyafet ve cehenneme atılma vardır. Bu gerçekleşecek kesin bir gerçektir..png
Yüce Allah Vakıa Suresi'nde insanları uyarmak ve doğru yolu göstermek için bu ayetleri nazil buyurmuştur. İnsanların dünya hayatındaki eylemlerinin ahirette nasıl bir sonuç doğuracağını anlatarak, insanları doğru yola çağırır ve haktan sapmamaları konusunda uyarır. Ayrıca, Kur'an'ın korunmuş bir kitap olduğunu ve içerdiği mesajların insanlık için bir rehber olduğunu vurgular.
Ahiret gününün gerçekliğini hatırlatır ve insanları bu gerçekliğe hazırlanmaları konusunda cesaretlendirir. Özellikle, hayır ve ibadet yolunda olanların ahiretteki mükafatlarına ve kötülükten sakınmayanların ise cehennem azabına çarptırılacağına dikkat çeker.