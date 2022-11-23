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VakıfBank ne kadar emekli promosyon veriyor?

VakıfBank emekli maaş promosyon kampanyasında güncellemeye gitti. Promosyon sürecinin uzatılmasının ardından tekrardan gündeme gelen emekli maaş promosyonlarında, ödeme miktarları değişti. En yüksek emekli promosyonu veren bankalar emekliler tarafından titizlikle incelenirken, VakıfBank promosyon miktarı ve ödeme tarihleri konusunda emeklileri bilgilendirdi. İşte VakıfBank güncel emekli promosyon miktarları ve ödeme tarihleri...

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  • VakıfBank ne kadar emekli promosyon veriyor? VakıfBank emekli promosyonu ne zaman yatacak?

    Emekli promosyon başvuru sürecinin uzatılmasının ardından, bankalar arasında rekabet tekrardan hız kazandı. VakıfBank Kasım ayına özel promosyon miktarlarında güncellemeye gitti. Peki VakıfBank ne kadar emekli promosyon veriyor? VakıfBank emekli promosyonu ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • VakıfBank ne kadar emekli promosyon veriyor? VakıfBank emekli promosyonu ne zaman yatacak?

    VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR?

    1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

    3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

    3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

    7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

    10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

    3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
  • VakıfBank ne kadar emekli promosyon veriyor? VakıfBank emekli promosyonu ne zaman yatacak?

    VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN GERKELİ ŞARTLAR NELER?

    Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri 3 yıl süre ile emekli maaşının Bankamızdan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecektir.
  • VakıfBank ne kadar emekli promosyon veriyor? VakıfBank emekli promosyonu ne zaman yatacak?

    *Söz konusu 3 (üç) yıllık süre içerisinde, gelir/aylık tutarlarında meydana gelecek yıllık artış dolayısıyla, gelir/aylık alanlara ilave promosyon ödemesi yapılmayacaktır.
  • VakıfBank ne kadar emekli promosyon veriyor? VakıfBank emekli promosyonu ne zaman yatacak?

    VAKIFBANK MAAŞ TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Emekli maaşınınızı Vakıfbank’a taşımak için en yakın VakıfBank Şubesine müracaat edilebilir ayrıca VakıfBank yurtiçi Atm cihazları, VakıfBank Mobil Bankacılık uygulaması ve E-Devlet aracılığıyla da işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

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