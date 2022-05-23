VakıfBank'ta CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci

Finalde karşılaştıkları Imoco Volley'in iyi bir takım olduğunu anlatan Guidetti, "İki takım da çok güçlüydü. Bence birinci set başka, ikinci set başka bir bölümdü. Sonunda kazanan olduğumuz için mutluyum. Bugün Avrupa'nın dört bir yanından gelmiş Türk seyirciler vardı. Türkiye'de de salonlarımız doluyor. Onlar geldiği için biz daha iyi oynuyoruz. Onları bu ilgisi bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.