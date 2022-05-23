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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

VakıfBank'ta CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak tarihi başarılarına bir yenisini daha ekledi. Son sayının ardından saha içinde toplanan oyuncular ile teknik heyet, birbirlerine sarılarak şampiyonluğu kutladı! İşte yaşananlar

  • 01
    VakıfBank'ta CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci

    VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak tarihi başarılarına bir yenisini daha ekledi.
  • 02
    VakıfBank'ta CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci

    Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenen sarı-siyahlı takım, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını 5. kez müzesine götürme başarısı gösterdi.
  • 03
    VakıfBank'ta CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci

    VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2011, 2013, 2017 ve 2018'in ardından 2022 yılında da şampiyonluğa ulaştı.

     
  • 04
    VakıfBank'ta CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci

    VakıfBank'ın oyuncu ve teknik heyeti maç sonunda büyük sevinç yaşadı.
  • 05
    VakıfBank'ta CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci

    Son sayının ardından saha içinde toplanan oyuncular ile teknik heyet, birbirlerine sarılarak şampiyonluğu kutladı.
  • 06
    VakıfBank'ta CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci

    Sarı-siyahlılar, sevinçlerini karşılaşmayı salonda takip eden Türk voleybolseverlerle paylaştı.
  • 07
    VakıfBank'ta CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci

    NE DEDİLER?

    Takımın başantrenörü Giovanni Guidetti ile sarı-siyahlı oyuncular, şampiyonluk maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

     
  • 08
    VakıfBank'ta CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci

    Guidetti, kupayı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Öncellikle böyle bir takıma sahip olduğum için çok mutlu ve müteşekkirim. Gerçekten muazzam bir mücadele ortaya koyduk. Takım olarak mücadele ettik ve sonunda da şampiyon olduk." dedi.
  • 09
    VakıfBank'ta CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci

    İtalyan başantrenör, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 5 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olmalarıyla ilgili soru üzerine, "Rekorları düşünmüyorum, takımımızı düşünüyorum. Dördüncü sette 9-3 gerideydik. Başka takım olsa belki tie-break setini beklerdi. Ancak hiç pes etmeyen ve dayanıklılığı olan bir takımım var. Ben bunu düşünüyorum." diye konuştu.
  • 10
    VakıfBank'ta CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci

    Finalde karşılaştıkları Imoco Volley'in iyi bir takım olduğunu anlatan Guidetti, "İki takım da çok güçlüydü. Bence birinci set başka, ikinci set başka bir bölümdü. Sonunda kazanan olduğumuz için mutluyum. Bugün Avrupa'nın dört bir yanından gelmiş Türk seyirciler vardı. Türkiye'de de salonlarımız doluyor. Onlar geldiği için biz daha iyi oynuyoruz. Onları bu ilgisi bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.
  • 11
    VakıfBank'ta CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci

    SULU KUTLAMA

    VakıfBank'ın teknik heyeti, basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada Giovanni Guidetti'yi suyla ıslatarak şampiyonluğu kutladı.
  • 12
    VakıfBank'ta CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci

    Teknik heyetteki isimlere sarılarak şampiyonluğu kutlayan Guidetti, "İşte bu Vakıfbank ve Vakıfbank için çalışan insanlar. Onlar olmadan kesinlikle olmazdı. Harikalar." açıklamasında bulundu.
  • 13
    VakıfBank'ta CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci

    ZEHRA GÜNEŞ: TÜRKİYE'YE BU YAKIŞIRDI

    VakıfBank'ın milli oyuncusu Zehra Güneş, bu sezon tüm hedeflerini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyum. Beşinci kupayı kaldırıp Türkiye'ye dönmek bize çok mutluluk ve gurur veriyor. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda aldığımız madalyalardan sonra Anadolu Efes'in şampiyonluğu ile bizim şampiyonluğumuz geldi. Ülkemize bu yakışırdı. Tüylerim diken diken oldu. Çok mutluyum. Söz verdiğimiz gibi, İstanbul'u, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek dönüyoruz. Umarım bu milli takımın başarısıyla devam eder ve hedeflerimize ulaşırız." değerlendirmesinde bulundu.
  • 14
    VakıfBank'ta CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci

    Her maça konsantre olarak çıktıklarını anlatan Zehra Güneş, "Bugün gerçekten eğlenerek, disiplinden kopmayarak oynamaya çalıştık. Hedefimize ulaştık. Bu takıma sezonu 5 kupayla kapatmak yaraşırdı. Çünkü çok zor zamanlardan geçtik. Geri dönüşlerimiz unutulmazdı. Bu takımla unutamayacağım bir sezon yaşadım. Hepsini tebrik ediyorum ve hepsini çok seviyorum." şeklinde konuştu.
  • 15
    VakıfBank'ta CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci

    MELİS GÜRKAYNAK: ÇOK GURURLUYUZ

    VakıfBank Voleybol Takımı Kaptanı Melis Gürkaynak, şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, "Bu sene 5 kupa hedefimiz vardı. Beşinciyi de aldık. Ülkemize bu kupaları getirdiğimiz için çok gururluyuz." dedi.
  • 16
    VakıfBank'ta CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci

    Sezon sonunda kariyerine nokta koyacak Melis Gürkaynak, "Kariyerimi böyle noktalamak benim için çok gurur verici. Ben voleybolda bir şey başardıysam eğer, bunu VakıfBank sayesinde yaptım. Hayatımda en çok gurur duyduğum şey VakıfBank'ta bunca yıl oynayabilmek ve daha sonra buranın kaptanı olabilmek. Bunun için kendimle gurur duyuyorum. VakıfBank'a teşekkür ederim." diye konuştu.
  • 17
    VakıfBank'ta CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci

    Sarı-siyahlı takımın oyuncularından Ayça Aykaç ise duygularını tarif etmekte zorlandığını dile getirerek, "İnanılmaz mutluyum. Bütün takım arkadaşlarımı ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Çok zor bir iş başardık. Çok mutluyuz. Bu sene Imoco Volley ile Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da oynamıştık. Zor bir maçın bizi beklediğini biliyorduk. Kendimizi 3-2'ye bile hazırlamıştık. Başarımızın sırrı takım olabilmek. Bunun karşılığını maçlarda alıyoruz." şeklinde görüş belirtti.
  • 18
    VakıfBank'ta CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci

    Oyunculardan Kübra Akman da çok mutlu olduklarını vurgulayarak, "Bu kupayı almak, 5'te 5 yapmak için çok çalıştık. Ülkemize bu kupayı bir kez daha kazandırdığımız için çok mutluyuz. Çok çalışıyoruz. Bizim gündüzümüz gecemiz yok. Kupayı çok hak ettiğimizi düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

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