Salon: Vestel Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Nurper Özbar, Esat Danzili
THY: Bahar Toksoy Guidetti, Lauren Carlini, Madison Kingdon, Aslı Kalaç, Kiera Van Ryk, Şeyma Ercan, Ceren Önal (L), Anna Orthmann, Polen Ünver, Ada Germen
VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Isabelle Haak, Michelle Bartsch-Hackley, Kübra Akman, Aylin Acar (L), Ayça Aykaç (L), Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Chiaka Ogbogu, Meryem Boz
Setler: 25-23, 11-25, 25-18, 15-25, 9-15
Süre: 112 dakika (29’, 20’, 26’, 22’, 15’)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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