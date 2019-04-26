VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, Mizuho Bank’ın ajan banka olduğu ve koordinatörlük görevini Emirates NBD Capital ile paylaştığı 367 gün vadeli kredinin maliyeti, 2018 yılı kasım ayındaki işleme göre 25 baz puan düşerek dolar dilimi için Libor + yüzde 2,50 ve euro dilim için Euribor + yüzde 2,40 olarak gerçekleşti.
Dış ticaretin finansmanında kullanılacak işlemin yenileme rasyosunun ise yüzde 100 seviyesine ulaştığı ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, yıl başından bu yana farklı yapılar altında gerçekleştirmiş oldukları işlemlerle kaynak çeşitliliğini artırmaya devam ettiklerini belirterek uluslararası sermaye piyasalarındaki en aktif bankalardan biri olduklarına dikkati çekti ve yurt dışından kaynak sağlamaya devam etmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Çeşitli programlar dahilinde gerçekleştirilen ihraç işlemleriyle VakıfBank’ın sermaye yapısını güçlendirirken milli ekonomiye de kaynak sağladıklarını vurgulayan Özcan, “Son olarak 17 ülke ve 38 bankanın katılımıyla sendikasyon kredimizi yüzde 100 yenileyerek ülkemiz üzerindeki spekülasyonlara karşı güçlü bir cevap daha verdik." ifadelerini kullandı.
Yılın geride kalan bölümünde olduğu gibi yakın gelecekte de yurt dışından uzun vadeli ve uygun maliyetlerle kaynak sağlamaya, milli ekonomiye destek olmaya devam edeceklerini aktaran Özcan, "Bu vesile ile sendikasyon kredisine katılan banka temsilcilerine hem milli ekonomimize hem de bankamıza duydukları güven nedeni ile bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.
Özcan, sendikasyon kredisi işlemi ile ilgili önemli hususlardan birinin de yeni katılımcı banka sayısındaki artış olduğunun altını çizerek “Geçen yılın nisan ayındaki işlem ile karşılaştırıldığında listemize, işlemimize 9 yeni bankanın iştirak ettiğini büyük bir memnuniyetle görüyoruz." yorumunu yaptı.
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