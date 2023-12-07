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        Haberler Gündem Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından eleman alımına gidilecek! İşte başvuru detayları

        Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından eleman alımına gidilecek! İşte başvuru detayları

        Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 186 personel alımı yapılacak. Kadro dağılımı ve başvuru tarihleri belli oldu. İşte merak edilen VGM personel alımı başvuru tarihleri ve kadro dağılımıyla ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.12.2023 - 07:43 Güncelleme: 07.12.2023 - 07:43
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        VGM eleman alımı yapacak! İşte detaylar
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        Vakıflar Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında çeşitli kadrolarda istihdam etmek üzere 186 sözleşmeli personel alımı yapacak.

        KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU!

        Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, kurum çeşitli illerde görevlendirmek üzere sözlü sınavla 26 sosyal çalışmacı, 87 koruma ve güvenlik görevlisi ile sözlü sınav yapılmaksızın 73 destek personeli istihdam edecek.

        BAŞVURU TARİHLERİ

        Başvurular, 7-14 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.

        Başvuru şartlarına, aranan niteliklere, sözlü sınav tarihine, saati ve yeri ile ilgili detaylı bilgilere kurumun "www.vgm.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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