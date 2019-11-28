Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 5. haftasında, G ve H gruplarında birer maç yapıldı.

G Grubu'nda Rusya'nın Zenit ekibi, sahasında Fransa'nın Olympique Lyon takımını 42. dakikada Artem Dzyuba ve 84. dakikada Magomed Ozdoev'in golleriyle 2-0 yendi. Grupta puanını 7 yapan Zenit, son hafta öncesi Olympique Lyon ile puanını eşitledi.

İspanya temsilcisi Valencia ile İngiltere ekibi Chelsea arasındaki H Grubu mücadelesi ise 2-2 beraberlikle sona erdi. Ev sahibi Valencia'nın gollerini 40. dakikada Carlos Soler, 82. dakikada Daniel Wass, Chelsea'nin gollerini 41. dakikada Mateo Kovacic ve 50. dakikada Christian Pulisic attı. Bu sonucun ardından iki takım da 8'er puana yükseldi.