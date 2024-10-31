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        Haberler BBC Dünya Valencia: Avrupa'da son üç yılın 'en kötü' sel felaketinde 51 kişi öldü

        Valencia: Avrupa'da son üç yılın 'en kötü' sel felaketinde 51 kişi öldü

        İspanya'nın doğusundaki Valencia bölgesinde 29 Ekim Salı gününden beri etkili olan sellerde şimdiye kadar 51 kişi hayatını kaybetti. Reuters haber ajansı bunun ölü sayısı açısından 2021 yılından beri Avrupa'da yaşanan "en kötü" sel felaketi olduğunu söyledi.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 31.10.2024 - 11:40 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:40
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        Valencia: Avrupa'da son üç yılın 'en kötü' sel felaketinde 51 kişi öldü
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        Üst üste binmiş otomobiller Getty Images

        Valencia'daki sellerde pek çok hasar gördü.

        İspanya'nın doğusundaki Valencia bölgesinde 29 Ekim Salı gününden beri etkili olan yağmur şiddetli sellere neden oldu.

        Çok sayıda araç sel sularına kapılırken bazı yol ve köprüler çöktü.

        Yetkililer sellerde şimdiye kadar 51 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Reuters haber ajansı bunun ölü sayısı açısından 2021 yılından beri Avrupa'da yaşanan "en kötü" sel felaketi olduğunu söyledi.

        Almanya'da 2021 yılında meydana gelen sellerde 185 kişi hayatını kaybetmişti.

        Sel sularını süpüren bir adam Getty Images

        Sellerin etkili olduğu bölgelerde temizlik çalışmaları devam ediyor.

        Valencia özerk yönetiminin başkanı Carlos Mazon, kurtarma ekiplerinin çabalarına rağmen bazı bölgelerde mahsur kalanlar olduğunu açıkladı.

        Mazon, sel koşulları nedeniyle bu kişilere ulaşmanın "kesinlikle imkansız" olduğunu söyledi.

        Kurtarma ekipleri Getty Images

        Yerel yetkililer bazı bölgelerde mahsur kalanlara ulaşmanın "imkansız" olduğunu söylüyor.

        İspanya'nın en kötü sel felaketi 1996 yılında yaşanmıştı. Biesca şehrindeki sellerde 87 kişi ölmüş, 180 kişi yaralanmıştı.

        Bilim insanları bölgede aşırı hava olaylarının iklim değişikliği nedeniyle arttığı uyarısında bulunuyor.

        Uzmanlar, Akdeniz'in ısınmasının suyun buharlaşmasını hızlandırdığını, bunun da şiddetli yağışları tetiklediğini söylüyor.

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