Valenciennes - Clermont sahaya çıkıyor

Valenciennes ve Clermont, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Fransa Ligue 2 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. 8 puanlı Valenciennes 6. sırada bulunuyor, Clermont 5 puana sahip ve 14. sırada. Valenciennes son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Clermont, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 236 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Valenciennes kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.80, Clermont sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Valenciennes son haftadaki Bourg-Peronnas müsabasında 1-3 kazandı.

Clermont ise Auxerre maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Valenciennes, 4 gol attı ve 2 gol yedi.

Clermont, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Clermont, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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