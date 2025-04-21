Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Vali Çiftçi, nişanda "babalık" yaptı | Son dakika haberleri

        Erzurum Valisi Çiftçi, Buse'ye nişanında "babalık" yaptı

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, nişan merasiminde öksüz ve yetim büyüyen Buse Arslan'a "babalık" yaptı. Vali Çiftçi, evlilik kurumunun önemine vurgu yaparak, aile yapısının güçlendirilmesinin bireylerin mutluluğu ve toplumun huzuru açısından büyük önem taşıdığını ifade etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 18:51 Güncelleme: 21.04.2025 - 18:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, anne ve babasını genç yaşta kaybeden ve Güzide Bakım Merkezi’nde çalışan Buse Arslan’ın nişan merasimine katılarak genç çifti yalnız bırakmadı.

        2

        Hayatlarını birleştirmek üzere ilk adımlarını atan Buse Arslan ve Özcan Yıldırım’ın nişan töreni, duygusal anlara sahne oldu.

        3

        Törene katılarak Buse Arslan'a "babalık" yapan Vali Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, evlilik kurumunun önemine vurgu yaparak, aile yapısının güçlendirilmesinin bireylerin mutluluğu ve toplumun huzuru açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

        4

        Vali Çiftçi,"Bugün Buse ile Özcan'ın nişan merasimi vesilesiyle bir aradayız. Buse kızımız, annesini ve babasını genç yaşta kaybetmiş, yetim büyümüş. Bugün bu özel gününe, nişan merasimine bizleri davet etti. Bizler de; Valilik olarak, Müftülüğümüz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve aynı zamanda Buse’nin de çalıştığı Güzide Bakım Evi’nin kıymetli temsilcileri ile birlikte kendisine eşlik ediyoruz" dedi.

        5

        Bu özel merasimin, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle ayrı bir anlam taşıdığını belirten Vali Çiftçi, "Aile yılı kapsamında yapılan çalışmaların sahadaki karşılığının en anlamlı örneklerinden biri olan bu merasimin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Buse kızımıza ve müstakbel eşine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah hayırlı, mübarek eylesin. Allah tamamına erdirsin" diye konuştu.

        6

        Kız isteme merasiminin ardından çiftin nişan yüzükleri Vali Çiftçi tarafından takıldı.

        7

        Tören, yapılan dualar ve mutluluk temennileriyle sona erdi.

        8

        Nişan yüzüklerinin takılmasının ardından Buse Arslan ve Özcan Yıldırım, Vali Mustafa Çiftçi'ye katılımlarından dolayı teşekkür ederek, bu özel anlarında devletin şefkatli elini bir baba misali yanlarında hissetmenin kendilerine büyük mutluluk verdiğini dile getirdiler.

        9

        Merasime, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Özel Güzide Bakım Merkezi Müdürü Emine Kahveci ile Özel Güzide Bakım Merkezi Kurucu Müdürü Abdulkerim Kavaz da katıldı.

        10
        #yerel haberler
        #erzurum haberleri
        #vali mustafa çiftçi
        #nişan töreni
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Trump'tan Powell'a uyarı
        Trump'tan Powell'a uyarı
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        Immobile tartışması!
        Immobile tartışması!
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        21 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        21 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        İstanbul'da kaçak ilaç! Değeri: 400 milyon TL!
        İstanbul'da kaçak ilaç! Değeri: 400 milyon TL!
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Artvin'de altı cami üstü yol
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Artvin'de altı cami üstü yol
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı