Vali Çiftçi,"Bugün Buse ile Özcan'ın nişan merasimi vesilesiyle bir aradayız. Buse kızımız, annesini ve babasını genç yaşta kaybetmiş, yetim büyümüş. Bugün bu özel gününe, nişan merasimine bizleri davet etti. Bizler de; Valilik olarak, Müftülüğümüz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve aynı zamanda Buse’nin de çalıştığı Güzide Bakım Evi’nin kıymetli temsilcileri ile birlikte kendisine eşlik ediyoruz" dedi.