Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem
ABONE OL

Van'da 2 sokak koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 2 sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

koronavirüs
AA

Valilikten yapılan açıklamada, salgınla mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun yeni kararlar aldığı belirtildi.

Patnos Ceza İnfaz Kurumundan 12 Nisan'da tahliye olarak Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Yalım Erez Mahallesi'ndeki evine gelen S.K'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"S.K, testin pozitif çıkması üzerine 25 Nisan'da 112 ekiplerince hastaneye kaldırılmıştır. Eşi A.K'nin de bugün koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine hastaneye sevk edilmesinin ardından, S.K'nin ikameti ve çevresi olan Bostaniçi Yalım Erez Mahallesi 3. ve 4. Sokaklar ile Ertuş Caddesi üzerinde bulunan 76 ev, bugün karantina altına alınmıştır. Giriş çıkışların yasaklandığı karantina bölgesinde sağlık ekipleri de çalışmalarını yoğunlaştırmıştır."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? 26 Nisan Diyanet Teravih namazı saat kaçta?
GÜNDEMTeravih namazı saat kaçta, nasıl kılınır?
Son dakika haberi! 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 35 bin 422 kişiye cezai işlem
GÜNDEMİçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması ...
Edirne'de 10 dakikalık yağış caddeleri göle çevir
GÜNDEM10 dakika yetti! Hayatı felç etti
Survivor Yunus kimdir? Yunus Emre Özden kaç yaşında ve nereli? Survivor Yunus'un biyografisi
GÜNDEMSurvivor Yunus Emre kimdir?
Kosova'dan getirilen üniversiteli: Türkiye, hiçbir vatandaşını yalnız bırakmadı
GÜNDEMKosova'dan getirilen üniversiteli: Türkiye, hiçbir ...
Edirne'de 10 dakikalık yağış caddeleri göle çevirdi
GÜNDEMEdirne'de 10 dakikalık sağanak caddeleri göle çevirdi
Son dakika haberler... Bursa'da 1 mahalle daha karantinaya alındı!
GÜNDEMBursa'da 1 mahalle daha karantinaya alındı!
Son dakika haberler... DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı
GÜNDEMDEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı!
Survivor Barış kimdir? Gönüllüler Survivor Barış Yağcı kaç yaşında, mesleği ne? Barış Yağcı biyografisi
GÜNDEMSurvivor Barış Yağcı kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'ten Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı ile telefonda görüştü
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan, Emrullah Gülüşken'in kızı ile ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X