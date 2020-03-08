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Van'da ambulans uçak Rojin için havalandı

Van'da kronik akciğer hastası Rojin Özmen, tedavisi için ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi. Sağlık Bakanı Koca da Rojin'in Ankara'ya sevkine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Rojin Özmen
İHA

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Çetin ve İpek Özmen çiftinin çocuğu 13 yaşındaki Rojin Özmen, akciğer rahatsızlığı şikayetiyle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Hastanenin pediatri yoğun bakım servisinde kronik akciğer hastalığı tanısı konulan Özmen, ileri tetkik gerektiği için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Rojin Özmen, Sağlık Bakanlığı'nca gönderilen ve Van Ferit Melen Havalimanına inen ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

BAKAN KOCA: ROJİN ANKARA'YA GEZMEK İÇİN DE GELECEK

Sağlık Bakanı Koca da Rojin'in, tedavisi için hava ambulansıyla Van’dan Ankara getirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Rahatsızlığı acil müdahale gerektiren kızımız Rojin’i bu gece hava ambulansıyla Van’dan Ankara’ya getirdik. Doktorlarımız onun için ellerinden geleni yapacak. Rojin 13 yaşında. İnşallah ilerde Ankara’ya gezmek için de gelecek.”

 

 

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