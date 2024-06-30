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        Haberler Magazin Van'da devam ediyor

        Van'da devam ediyor

        T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004'ten bu yana her yıl düzenlenen; "20. Çocuk Filmleri Festivali" Van Kültür Yolu kapsamında başladı. Festival 3 Temmu'a kadar devam edecek  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 15:41 Güncelleme: 30.06.2024 - 15:49
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        Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Van’da gerçekleştiren ve çocukları kültür ve sanatla buluşturmayı hedefleyen Çocuk Filmleri Festivali'nde ilk gün birbirinden keyifli etkinliklerle başladı.

        3 Temmuz’a kadar devam edecek festival çocukları; sinema ile yazım, yapım aşamasından izleme kültürüne dek bir araya getirmeye devam edecek. Sinema kültürünü çocuklara aşılamayı amaçlayan festival, çocukların dünyayı tanımalarını, kendilerini güvenle ifade edebilmeleri ve sanatı çocuklar için erişilebilir hale getirmeyi sürdürüyor.

        20.⁠ ⁠Çocuk Filmleri Festivali, Van Kültür Yolu Festivali kapsamında bugün atölyeler ve film gösterimleri ile başladı. Van Mall AVM’de gerçekleşen film gösterimleri ve Van Müzesi’nde gerçekleşen atölyeler büyük ilgi gördü.

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        Festivalin ilk gününde Tiyatro Eğitmeni Burhan Gün oyunculuk atölyesi ile çocuklarla bir araya geldi. 70 kişinin üzerinde bir katılımla gerçekleşen atölyede Gün, çocuklara sahne sanatları hakkında ilham verici bilgiler sundu. Çocukların yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olan atölyeyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ziyaret ederek çocuklara sürpriz yaptı.

        Festivalin bir diğer atölyesi ise A90 Pictures CEO’su Mengü Atasağun tarafından gerçekleştirilen film yapım atölyesi oldu. Atasağun ile çocuklar, sinema dünyasının perde arkasını keşfetme fırsatı buldular ve film yapım sürecinin inceliklerini öğrendiler.

        Festivalin ilk gününde; 'Karlar Kraliçesi ve Prenses', 'Harika Kanatlar: Maksimum Hız' ve 'Kardeş Takımı' filmlerinin gösterimleri gerçekleşti. Oldukça büyük bir katılımın olduğu gösterimler Van Mall AVM’de gerçekleşti. Etkinlikler boyunca çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

        20.⁠ ⁠Çocuk Filmleri Festivali, çocukların hem eğlenip hem de öğrenmelerini sağlayan eşsiz bir platform sunuyor. Festival kapsamında gerçekleştirilecek olan atölyeler ve film gösterimleriyle çocuklar sinema sanatının büyülü dünyasında unutulmaz anılar biriktirecek.

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        FESTİVAL PROGRAMI

        1 Temmuz, Pazartesi

        11.00: “Cesur Balina Katak”

        13.00: Film Okuma Atölyesi – Cem Başak

        14.00: “Harika Kanatlar: Maksimum Hız”

        14.00: Drama Atölyesi – Bekir Erdem Öz

        17.00: “Kardeş Takımı”

        2 Temmuz, Salı

        11.00: “Benim Tatlı Diş Perim”

        13.00: Dans Atölyesi – Fatma Yılmaz

        14.00: “Süper Ajan Bernard: Görev Mars”

        14.00: Yönetmenlik Atölyesi- Gizem İbak

        17.00: “Çocuk Kalbi”

        3 Temmuz, Çarşamba

        11.00: “Altın Gaga ve Macera Çetesi”

        13.00: Kukla Atölyesi – Abdullah Gün

        14.00: “Cesur İtfaiyeci”

        14.00: Oyunculuk Atölyesi- Duygu Erdem

        17.00: “Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör”

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