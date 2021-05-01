Van'da husumetlisini silahla vurma girişiminde bulunan kişiyi hastane başhekimi engelledi

AA

Aralarında husumet bulunan ve kimlikleri belirlenemeyen iki kişi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi önünde karşılaştı.

Burada husumetlisini silahla vurmak isteyen zanlıyı gören hastane başhekimi İliklerden, olay yerine gelerek soğukkanlı bir şekilde zanlıyı ikna ettikten sonra elindeki silahı aldı.

Hastane polisi tarafından gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

Hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, silahlı saldırganın öldürmek istediği kişiye, babası olduğu öğrenilen yaşlı bir adamın kendini siper ettiği görülüyor.