Van'da kargoyla uyuşturucu taşıyan 4 sanığın her birine 22,5 yıl hapis istemi

AA

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 2'si tutuklu 4 sanık hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Van 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanıklar D.G, İ.H.T ile haklarında yakalama kararı bulunan F.G. ve K.E. hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent üzerinden yurt dışına veya batı illerine kargo yoluyla gönderilen uyuşturucunun tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, 15 Haziran 2020'de kentte faaliyet yürüten kargo firması aracılığıyla İstanbul'a gönderilmek istenen kolilerde 113 kilo 350 gram eroinin ele geçirildiği vurgulanan iddianamede, başsavcılığın talimatı üzerine kargo gönderisinin gönderici ve alıcıların yakalanabilmesi için orijinal haliyle gönderilmesinin istendiği aktarıldı.

- "250 bin lira teklif ettiler"

Sanıklardan D.G. ile kargo aracının sürücüsünün İstanbul'da, İ.H.T'nin Van'da yakalandığına yer verilen iddianamede, ele geçirilen uyuşturucuya da el konulduğu kaydedildi.

Yakalandığı sırada susma hakkını kullanan sanık D.G, tutuklu bulunduğu cezaevinden gönderdiği dilekçede, İstanbul ve Van'da depolarının bulunduğunu, Van, Ağrı, Bitlis ve Hakkari'ye sürekli malzeme gönderdiğini, depoları da bu amaçla kullandığını belirtti.

Kuaförde tanıştığı sanık K.E'nin kendisine "Elimde biraz malzeme var, senin dükkan malzemelerinin arasına koyup İstanbul'da bana teslim edersen sana 250 bin lira vereceğim" dediğini anlatan D.G, ilk başta kabul etmediğini, ancak aralarında geçen konuşmalar sonucu ikna olduğunu aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan yasaklar yüzünden mart ayında yapılması planlanan sevkiyatın ertelendiğini bildiren D.G, uyuşturucuyu İstanbul'da depoya indirdikleri sırada yakalandıklarını dile getirdi.

Ele geçirilen uyuşturucunun miktarı ve niteliği, ele geçiriliş miktarı değerlendirildiğinde, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçunu işlediklerinin görüldüğü vurgulanan iddianamede, bu nedenle ilgili sevk maddelerince her birininin 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.