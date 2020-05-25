Van'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

AA

Van'da iki gündür etkisini sürdüren şiddetli rüzgar, Hacıbekir ve Bostaniçi mahallelerinde bazı evlerin çatılarını uçurdu.Olumsuz hava koşulları nedeniyle Gürpınar ilçesinde ağaçlar devrildi, meyve ağaçları zarar gördü, Gevaş ilçesindeki bazı seralarda da hasar meydana geldi.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yola düşen çatı parçalarını güvenli alana taşıdı.Saray ilçesinde de şiddetli rüzgardan dolayı ilçe merkezi, Beyarslan ve Örenburç mahallerinde bazı evlerin çatıları uçtu.Örenburç Mahallesi'nde düşen çatının altında kalan 18 yaşındaki Hilal Özay yaralandı. Hastaneye kaldırılan Özay'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.