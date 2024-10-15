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        Haberler Yaşam Van Gölü'nün çekilmesiyle su altındaki kalıntılar görüntülendi

        Van Gölü'nün çekilmesiyle su altındaki kalıntılar görüntülendi

        Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis kıyılarında görünür hale gelen bazı yapı kalıntıları, su altından görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 14:51 Güncelleme: 15.10.2024 - 14:51
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        Sıcaklıkların artmasına bağlı buharlaşma ve yağışların azalmasıyla seviyesinde düşüş yaşanan Van Gölü'nün kıyı kesimlerinde, geçmişte su altında kalan yapılar görünür hale geldi.

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        Su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan ve ekibi, 3 gün boyunca yaptıkları dalışla Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafede bulunan Adabağ mevkisindeki yapı kalıntılarını kayıt altına aldı.

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        Ceylan, dalışlar sırasında özellikle taş yığma şeklinde yapılan ve çok sayıda odacıktan oluşan birbiriyle bağlantılı yapıları görüntülediklerini söyledi.

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        Yapıların bazılarında kapı şeklinde alanların da bulunduğunu belirten Ceylan, şu bilgileri verdi:

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        "Dalışın son gününde yine aynı bölgede yapılardan ayrı olarak üzerinde figürler bulunan birçok eser ve amfora (gövdesinden daha ince olan boyun kısmının altında dibe doğru daralarak sonlanan çömlek) parçaları ve daha nizami kesme taşlardan oluşan mekanlar tespit ettik.

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        Mekanlarda ayrıca dikkati çeken dikitler gözlemlendi. Buluntuların hangi döneme ait olduğu ancak bilim insanlarının araştırmaları ile öğrenilecektir. Dalışlara su altı fotoğrafçısı ve Van Diving Dalış Okulu Eğitmeni Serkan Ok, uzman dalgıç Okan Emre Diler ve Mete Ergun destek verdi."

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        Van Gölü'nün sırlarını aralamaya devam ettiklerini anlatan Ceylan, "Daha önce 'Van Gölü'nün Sırları Belgeseli', Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının destekleriyle 5 dilde hazırlandı ayrıca kitap haline getirildi.

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        Sürekli Van Gölü'nün derinliklerindeyiz ve üretmeye devam ediyoruz. Bu bölgenin arkeologlar tarafından incelenmesi önemli olacaktır" dedi.

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        #van gölü
        #bitlis
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