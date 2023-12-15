Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Engelli çocukların havuzda yüzme hayalini gerçekleştiriyorlar

        VAN'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün olimpik yüzme havuzunda hayata geçirilen 'Suda Engelsiz Yaşam' projesiyle, bedensel ve zihinsel engelli 60 çocuk, verilen yüzme eğitimiyle yarışmalara hazırlanıyor. Down sendromlu kızı Eylül için gelen Derya Kaya, projenin engelli bireylere sosyal imkan sağladığını belirtirken, Olimpik Yüzme Tesisi Amiri Ayhan Tekçe de kentte ilk kez engelli bireylere yönelik yüzme eğitimleri verdiklerini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 09:48 Güncelleme: 15.12.2023 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Engelli çocukların havuzda yüzme hayalini gerçekleştiriyorlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün olimpik yüzme havuzunda hayata geçirilen 'Suda Engelsiz Yaşam' projesiyle, bedensel ve zihinsel engelli 60 çocuk, verilen yüzme eğitimiyle yarışmalara hazırlanıyor. Down sendromlu kızı Eylül için gelen Derya Kaya, projenin engelli bireylere sosyal imkan sağladığını belirtirken, Olimpik Yüzme Tesisi Amiri Ayhan Tekçe de kentte ilk kez engelli bireylere yönelik yüzme eğitimleri verdiklerini söyledi.

        Merkez İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde, 2012 yılında hizmete açılan, 50 metre uzunluğu, 25 metre genişliği, 3 metre derinliği ve 2,5 metrelik 10 kulvarı bulunan olimpik yüzme havuzunda, yaz ve kış aylarında farklı okullardan gelen öğrencilere ve kulüplere üye sporculara yüzme eğitimi veriliyor. 'Yüzme bilmeyen kalmasın' ve 'Spor Van' projeleri kapsamında havuza gelen 6-12 yaş arası öğrenciler, bu havuzda 13 antrenör ve 7 cankurtaranla eğitim alıyor ve boğulma vakalarına karşı da bilgilendiriliyor. Son 1 yılda Van ve ilçelerinde 25 bine yakın çocuk ve yetişkin yüzme eğitimlerinden faydalandı.

        Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda, şimdi de engelli çocuklara yüzme eğitimleri veriyor. 'Suda engelsiz yaşam' projesiyle yüzmeyi öğrenen engelliler, kendilerine bu imkanı sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

        'YÜZDÜKTEN SONRA KOLLARIM AÇILDI'

        Bedensel engelli Caner Karakoç, "Ben buraya geldikten sonra kollarım açıldı, kaslarımda iyileşmeler oldu. Bize bu imkanı sağlayan yetkililere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

        'SUDA ENGELSİZ YAŞAM PROJESİ ÇOK FAYDALI OLDU'

        Down sendromlu çocuğu Eylül için gelen Derya Kaya, "Suda engelsiz yaşam projesi, özel bireyler için çok muhteşem bir proje oldu. Birçok bireye sosyal imkan sağladı. Ayrıca spor alanında gelişmelerine de çok fayda sağladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün bu konudaki çalışmalarını, çok başarılı ve verimli buluyorum. İnşallah bütün bireyler, bu imkana en kısa sürede ulaşır. Kızım buraya geldikten sonra çok memnun kaldı. Gerçekten onun için bireysel başarı çok önemli. Böyle bir imkanı başka yerlerde bulamadık. Çocuklarımıza bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

        1 YILDA 25 BİN ÇOCUĞA EĞİTİM VERİLDİ

        Kent genelinde son 1 yılda 25 bin çocuğa yüzme eğitimleri verildiğini söyleyen Olimpik Yüzme Tesisi Amiri Ayhan Tekçe de "Sadece Van merkezde 1 yılda 15 bin çocuğumuz yüzme eğitimlerinden faydalandı. Şu ana kadar gayet iyi gidiyor. 'Suda engelsiz yaşam' projesi ile de 60'a yakın engelli çocuğa da ücretsiz yüzme kursu veriyoruz. 'Yüzme bilmeyen kalmasın' ve 'Spor Van' projeleri kapsamında verdiğimiz yüzme eğitimleri çocuklar için çok faydalı oluyor. Engelli bireylerimiz için de haftada 2 gün bu kursları veriyoruz. Çocuklarımızı servisle evlerinden veya okullarından alıp, tekrar getirdiğimiz yere geri bırakıyoruz. Bütün imkanları il müdürümüzün talimatlarıyla sağlıyoruz. Bizlere destek olan il müdürümüze teşekkür ediyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Marmara'nın sessiz çığlıkları"
        "Marmara'nın sessiz çığlıkları"
        3 çocuk annesi evinde vurularak can verdi! Karşı dairedeki 'oyun' öldürdü!
        3 çocuk annesi evinde vurularak can verdi! Karşı dairedeki 'oyun' öldürdü!
        2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ile eziyet! Caninin cezası belli oldu!
        2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ile eziyet! Caninin cezası belli oldu!
        Altı yıldır kayıp olan İngiliz çocuk Fransa'da bulundu
        Altı yıldır kayıp olan İngiliz çocuk Fransa'da bulundu
        Düğüne gider gibi boşanmaya gitti!
        Düğüne gider gibi boşanmaya gitti!
        Nefes borusu yırtılan hastadan sonra kritik uyarı: Hapşırığınızı tutmayın
        Nefes borusu yırtılan hastadan sonra kritik uyarı: Hapşırığınızı tutmayın
        Geminid meteor yağmuru büyüledi
        Geminid meteor yağmuru büyüledi
        AB'de Ukrayna-Macaristan krizi!
        AB'de Ukrayna-Macaristan krizi!
        Balkanlar üzerinden geliyor! Sağanak yağmur ve fırtına var...
        Balkanlar üzerinden geliyor! Sağanak yağmur ve fırtına var...
        Kredi notu neden yükselecek?
        Kredi notu neden yükselecek?
        Hamilelikte şiddetli bulantı ve kusmaların nedeni bulundu
        Hamilelikte şiddetli bulantı ve kusmaların nedeni bulundu
        İki fotoğraf karesi! Van Gölü'ndeki çekilmeyi gözler önünde
        İki fotoğraf karesi! Van Gölü'ndeki çekilmeyi gözler önünde
        Emeğin payı 6 yılda 20.81 puan düştü
        Emeğin payı 6 yılda 20.81 puan düştü
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        "Finali hayal et İsmail Kartal"
        "Finali hayal et İsmail Kartal"
        Beşiktaş, galibiyetle veda etti
        Beşiktaş, galibiyetle veda etti
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        Faruk Koca'ya rekor ceza!
        Faruk Koca'ya rekor ceza!
        Kredi maliyeti borsayı frenliyor mu?
        Kredi maliyeti borsayı frenliyor mu?

        Benzer Haberler

        Van-İran sınırına örülen güvenlik duvarının 170 kilometresi tamamlandı
        Van-İran sınırına örülen güvenlik duvarının 170 kilometresi tamamlandı
        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        72 yaşındaki anne, belediye başkanı oğlunun elinden okuma yazma sertifikası...
        72 yaşındaki anne, belediye başkanı oğlunun elinden okuma yazma sertifikası...
        Van'da "Gazze ile Aile Bağımız" konferansı düzenlendi
        Van'da "Gazze ile Aile Bağımız" konferansı düzenlendi
        Van'da tıp öğrencileri ve sağlık çalışanları Filistin'e destek açıklaması y...
        Van'da tıp öğrencileri ve sağlık çalışanları Filistin'e destek açıklaması y...
        Van'da EKPSS'ye hazırlanan engellilere yönelik hazırlık kursu açıldı
        Van'da EKPSS'ye hazırlanan engellilere yönelik hazırlık kursu açıldı