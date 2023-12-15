Engelli çocukların havuzda yüzme hayalini gerçekleştiriyorlar VAN'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün olimpik yüzme havuzunda hayata geçirilen 'Suda Engelsiz Yaşam' projesiyle, bedensel ve zihinsel engelli 60 çocuk, verilen yüzme eğitimiyle yarışmalara hazırlanıyor. Down sendromlu kızı Eylül için gelen Derya Kaya, projenin engelli bireylere sosyal imkan sağladığını belirtirken, Olimpik Yüzme Tesisi Amiri Ayhan Tekçe de kentte ilk kez engelli bireylere yönelik yüzme eğitimleri verdiklerini söyledi.

VAN'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün olimpik yüzme havuzunda hayata geçirilen 'Suda Engelsiz Yaşam' projesiyle, bedensel ve zihinsel engelli 60 çocuk, verilen yüzme eğitimiyle yarışmalara hazırlanıyor. Down sendromlu kızı Eylül için gelen Derya Kaya, projenin engelli bireylere sosyal imkan sağladığını belirtirken, Olimpik Yüzme Tesisi Amiri Ayhan Tekçe de kentte ilk kez engelli bireylere yönelik yüzme eğitimleri verdiklerini söyledi.

Merkez İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde, 2012 yılında hizmete açılan, 50 metre uzunluğu, 25 metre genişliği, 3 metre derinliği ve 2,5 metrelik 10 kulvarı bulunan olimpik yüzme havuzunda, yaz ve kış aylarında farklı okullardan gelen öğrencilere ve kulüplere üye sporculara yüzme eğitimi veriliyor. 'Yüzme bilmeyen kalmasın' ve 'Spor Van' projeleri kapsamında havuza gelen 6-12 yaş arası öğrenciler, bu havuzda 13 antrenör ve 7 cankurtaranla eğitim alıyor ve boğulma vakalarına karşı da bilgilendiriliyor. Son 1 yılda Van ve ilçelerinde 25 bine yakın çocuk ve yetişkin yüzme eğitimlerinden faydalandı.

Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda, şimdi de engelli çocuklara yüzme eğitimleri veriyor. 'Suda engelsiz yaşam' projesiyle yüzmeyi öğrenen engelliler, kendilerine bu imkanı sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

'YÜZDÜKTEN SONRA KOLLARIM AÇILDI'

Bedensel engelli Caner Karakoç, "Ben buraya geldikten sonra kollarım açıldı, kaslarımda iyileşmeler oldu. Bize bu imkanı sağlayan yetkililere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

'SUDA ENGELSİZ YAŞAM PROJESİ ÇOK FAYDALI OLDU'

Down sendromlu çocuğu Eylül için gelen Derya Kaya, "Suda engelsiz yaşam projesi, özel bireyler için çok muhteşem bir proje oldu. Birçok bireye sosyal imkan sağladı. Ayrıca spor alanında gelişmelerine de çok fayda sağladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün bu konudaki çalışmalarını, çok başarılı ve verimli buluyorum. İnşallah bütün bireyler, bu imkana en kısa sürede ulaşır. Kızım buraya geldikten sonra çok memnun kaldı. Gerçekten onun için bireysel başarı çok önemli. Böyle bir imkanı başka yerlerde bulamadık. Çocuklarımıza bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

1 YILDA 25 BİN ÇOCUĞA EĞİTİM VERİLDİ

Kent genelinde son 1 yılda 25 bin çocuğa yüzme eğitimleri verildiğini söyleyen Olimpik Yüzme Tesisi Amiri Ayhan Tekçe de "Sadece Van merkezde 1 yılda 15 bin çocuğumuz yüzme eğitimlerinden faydalandı. Şu ana kadar gayet iyi gidiyor. 'Suda engelsiz yaşam' projesi ile de 60'a yakın engelli çocuğa da ücretsiz yüzme kursu veriyoruz. 'Yüzme bilmeyen kalmasın' ve 'Spor Van' projeleri kapsamında verdiğimiz yüzme eğitimleri çocuklar için çok faydalı oluyor. Engelli bireylerimiz için de haftada 2 gün bu kursları veriyoruz. Çocuklarımızı servisle evlerinden veya okullarından alıp, tekrar getirdiğimiz yere geri bırakıyoruz. Bütün imkanları il müdürümüzün talimatlarıyla sağlıyoruz. Bizlere destek olan il müdürümüze teşekkür ediyoruz" dedi.