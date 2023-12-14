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        Van'da "Gazze ile Aile Bağımız" konferansı düzenlendi

        Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde "Gazze ile Aile Bağımız" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 15:39 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:42
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        Van'da "Gazze ile Aile Bağımız" konferansı düzenlendi
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        Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde "Gazze ile Aile Bağımız" konferansı düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadınlara ve gençlere yönelik başlatılan 'Aile Okulu' projesi devam ediyor.

        Bu kapsamda, İl Müftülüğü işbirliğiyle Evliya Çelebi Uygulama Otelinde "Gazze ile Aile Bağımız" konferansı organize edildi.

        Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan programda Prof. Dr. Ülfet Görgülü ve Doç. Dr. Sema Çelem birer konuşma yaptı.

        Dua ve plaket takdiminin ardından sona eren programa, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Abdurrahman Candan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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