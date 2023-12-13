Van'da akademisyen ve öğrenciler Filistin için yürüdü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (Van YYÜ) akademisyen ve öğrenciler, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (Van YYÜ) akademisyen ve öğrenciler, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Van YYÜ tarafından organize edilen "Van YYÜ Filistin İçin Yürüyor" programı kapsamında akademisyen ve öğrenciler Edebiyat Fakültesi önünde toplandı.

Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine dövizler taşıyan grup, Cengiz Andiç Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüş sonrası açıklama yapan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İsrail'in Filistin'de yıllardır zulüm yaptığını, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını daha da artırdığını söyledi.

İsrail'in, insan hakları ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek binlerce kadın, bebek, çocuk ve mazlumu acımasızca katlettiğini belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Gazze'de insanlar ölürken hiçbir vicdan sessiz kalamaz. Biz de Filistin'de yaşanan drama, katliama ve soykırıma sessiz kalmıyoruz. İsrail saldırılarının bir an önce durdurulmasını, Filistin'deki barışın tesis edilmesini istiyoruz. İbadethanelere, sivil kamplara, okullara düzenlenen bombardıman durdurulmalıdır. Gazze halkının yanındayız. Oradaki kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Katliamın son bulmasını diliyoruz."

Van YYÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Candan ise İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını belirtti.

İnsanlık tarihinde örneğine az rastlanır bir zulmün tüm dünyanın gözü önünde yaşandığını ifade eden Candan, "Üniversitemizin akademisyen ve öğrencileri olarak yapılan katliamın durdurulmasını haykırıyoruz. Dualarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. ABD ve taşeronu İsrail'in, Filistin'de yaptığı zulmü şiddetle kınıyoruz." diye konuştu.

Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Çiçek de "Filistin'de yaşanan katliama karşı milyonlarca insan sokaklarda. İsrail hukuk tanımıyor, saldırmaya ve işgale devam ediyor. Yaşanan acıların ve katliamın son bulmasını istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından hayatını kaybedenler için dua edildi.