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        Van'daki hakemler, Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı

        Van'da görev yapan hakemler, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 21:30 Güncelleme: 12.12.2023 - 21:46
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        Van'daki hakemler, Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı
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        Van'da görev yapan hakemler, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya tepki gösterdi.

        Van Atatürk Stadyumu'nda hakemlerle bir araya gelen İl Hakem Kurulu Başkanı Halil Kurt, gazetecilere, dün akşam Türk futbolu adına karanlık bir gecenin yaşandığını söyledi.

        Saldırıya maruz kalan meslektaşına, ailesine ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerini ileten Kurt, "Bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Van hakem camiası olarak, sonuna kadar hakemimizin ve hakemlerimizin yanındayız. Bir FİFA hakemine yumruk atan, yerde tekmeleyen, Türk futbolunu uluslararası basın önünde küçük düşüren ve rencide eden bu zihniyetin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Hakem camiası olarak bu sürecin takipçisi olacağız." diye konuştu.

        Yerelde yapılacak müsabakaların hiçbirine hakem atamayacaklarını bildiren Kurt, hakemlerin, futbolun en önemli parçalarından biri olduğunu kaydetti.

        Kurt, "Futbol maçı, kulüp başkanı olmadan, teknik direktör cezalıyken, yıldız oyuncular sakatken veya seyirci olmadan oynanabilir ancak bir hakem olmadan oynanması mümkün değildir. Bu bilinçle federasyonumuzun ve Merkez Hakem Kurulu'nun alacağı her kararı sonuna kadar destekleyeceğimizi ilan ediyoruz. Bu vesileyle değerli FİFA hakemimiz Halil Umut Meler hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve bir an önce sağlığına kavuşması temenni ediyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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