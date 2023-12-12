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        Van'da geçen hafta 129 düzensiz göçmen yakalandı

        Van'da, geçen hafta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 129 düzensiz göçmen yakalandı, 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 12:20 Güncelleme: 12.12.2023 - 12:20
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        Van'da geçen hafta 129 düzensiz göçmen yakalandı
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        Van'da, geçen hafta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 129 düzensiz göçmen yakalandı, 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, 4-10 Aralık'ta Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen 17 operasyonda, 129 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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