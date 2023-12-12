Van'da geçen hafta 129 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da, geçen hafta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 129 düzensiz göçmen yakalandı, 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van'da, geçen hafta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 129 düzensiz göçmen yakalandı, 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, 4-10 Aralık'ta Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen 17 operasyonda, 129 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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