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        Van'da gözaltına alınan 69 şüpheliden 14'ü tutuklandı

        Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 69 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 16:58 Güncelleme: 11.12.2023 - 16:58
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        Van'da gözaltına alınan 69 şüpheliden 14'ü tutuklandı
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        Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 69 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen 1607 uygulamada, 102 bin 311 kişi ve 204 bin 638 aracın sorgulaması yapıldı.

        Çalışmalar sırasında, farkı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 69 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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