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        Van'da terör operasyonlarında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da, geçen hafta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında yakalanan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 10:09 Güncelleme: 11.12.2023 - 10:09
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        Van'da terör operasyonlarında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Van'da, geçen hafta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında yakalanan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 4-10 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi yakalandı.

        Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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