Van'da terör operasyonlarında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da, geçen hafta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında yakalanan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van'da, geçen hafta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında yakalanan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 4-10 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi yakalandı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
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