Van'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" kursu kayıtları başlıyor İpekyolu Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kayıtları yarın başlayacak.

İpekyolu Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kayıtları yarın başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukları su sporlarına teşvik ederek, onlara yüzmeyi öğretmek amacıyla yüzme kursu başlatılıyor.

Kursa kayıt yaptıran kız öğrenciler salı günleri, erkek öğrenciler de perşembe günleri saat 13.00-16.00 saatleri arasında eğitim alacak.

Yarın başlayacak olan müracaatların 15 Aralık'ta sona erecek ve temel yüzme eğitimini tamamlayan sporculara sertifika verilecek.