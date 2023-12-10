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        Van'da 304 kaçak cep telefonu ile 34 elektronik sigara ele geçirildi

        Van'ın İpekyolu ilçesinde 304 kaçak cep telefonu, 34 elektronik sigara ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 22:28 Güncelleme: 10.12.2023 - 22:30
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        Van'da 304 kaçak cep telefonu ile 34 elektronik sigara ele geçirildi
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        Van'ın İpekyolu ilçesinde 304 kaçak cep telefonu, 34 elektronik sigara ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bir araçta yaptıkları aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 304 cep telefonu ve 34 elektronik sigara ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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