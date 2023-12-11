Van'da 161 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 4 gözaltı
VAN'dason1 haftada 161 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi. 4 şüpheli, gözaltına alındı.
VAN'dason1 haftada 161 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi. 4 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamında son 1 haftada 128 kilo 500 gram eroin, 19 kilo skunk ve 14 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 161 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturuculara da el konuldu.
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