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        Van'da 161 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 4 gözaltı

        VAN'dason1 haftada 161 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi. 4 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 09:48 Güncelleme: 11.12.2023 - 09:50
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        Van'da 161 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 4 gözaltı
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        VAN'dason1 haftada 161 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi. 4 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamında son 1 haftada 128 kilo 500 gram eroin, 19 kilo skunk ve 14 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 161 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturuculara da el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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