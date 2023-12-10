YMP Genel Başkanı Mutlu: Asgari ücrete yılda bir kez zam yapmak akla uygun değil YERLİveMilli Parti´nin Van İl Başkanlığı düzenlenen törenle açtı. Açılışta konuşan Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, "Yoksulluk sınırının 45 bin TL olduğu noktada ve açlık sınırının 13 bin 600 TL olduğu bu zamanda, yılda bir sefer asgari ücrete zam yapmak akla uygun değildir. Yerli ve Milli Parti´nin ekonomik kurulları hepsi dört dörtlük şekilde çalıştı. Öyle bir çalışma yaptı ki vatandaşımızın açlık sınırı altında kalan asgari ücretin, yoksulluk sınırının altında olmaması gerekiyor. Şu enflasyon ortamında asgari ücretin yılda en az dört kez güncellenmesi gerekiyor" dedi.

YERLİveMilli Parti´nin Van İl Başkanlığı düzenlenen törenle açtı. Açılışta konuşan Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, "Yoksulluk sınırının 45 bin TL olduğu noktada ve açlık sınırının 13 bin 600 TL olduğu bu zamanda, yılda bir sefer asgari ücrete zam yapmak akla uygun değildir. Yerli ve Milli Parti´nin ekonomik kurulları hepsi dört dörtlük şekilde çalıştı. Öyle bir çalışma yaptı ki vatandaşımızın açlık sınırı altında kalan asgari ücretin, yoksulluk sınırının altında olmaması gerekiyor. Şu enflasyon ortamında asgari ücretin yılda en az dört kez güncellenmesi gerekiyor" dedi.

Yerli ve Milli Parti Van İl Başkanlığı´nın açılış törenine Genel Başkan Teoman Mutlu, Van İl Başkanı Ergün Yakut ve partililer katıldı. Açılış töreninin ardından konuşan Başkan Mutlu, "1071 Malazgirt Zaferi, Büyük Selçuklu hakimiyetine giren Van ili, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli şehirlerinden bir tanesidir. Van, her yıl 2 Nisan'da kutlamalar yapıyor. Bundan sonra da her yıl 10 Aralık'ta Yerli ve Milli Parti'nin açılış günü olarak kutlamasını yapacaklar. Van ilimizin sorunlarını saymakla bitmez. Çünkü, Van ilinin hiç bitmeyen bir çevre yolu sorunu var. Çevre yolunu yıllardan beri yapmayan iktidarlar, bunu acilen bitirmelerini talep ediyorum. Van ilinin bir diğer sorunu da çöp sorunu. Bu çöp sorununu, arıtma sorununu acil bir şekilde çözülmesi gerekir. Büyükşehir olmuş bir il 2023 yılında hala doğalgaz sorunu yaşıyor. Bu da Van halkına büyük bir eziyettir. Van'da yaşayan vatandaşlarımız, yurttaşlarımız hiçbir zaman bunu hak etmiyor, hizmet istiyor" dedi.

'HUDUT GÜVENLİĞİ SAĞLANMALI'

YMP Genel Başkanı Mutlu, "Kent içi ulaşım gerçekten çökmüş durumda. Seyir tepesinden buraya gelmem 45 dakikayı buldu. O da pazar günü olmasına rağmen. Dolayısıyla ulaşım sorunu ve içeride olan bütün sorunların hepsini çözmelerini talep ediyorum. Van Gölü Ekspresinin son durağı neresi Bitlis'in Tatvan ilçesi. Bunun derhal çözülüp, Van Gölü Ekspresinin son durağının Van olmasını talep ediyorum. Bu kadim kentin en büyük sorunu, en önemli sorunu sınır güvenliği. Bunu halletmelerini istiyoruz. Çünkü, sınır yol geçen hanına dönmüş. Vanlı hemşerilerimizin büyük sıkıntı yaşadığı bir durum bu. Yetkililerin acil bir şekilde hudut güvenliğini almalarını istiyoruz" diye konuştu.

Hükümetin gündeminde olan asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Mutlu, "Asgari ücret görüşmelerinde eğer hükümetin birazcık yüreği varsa, bu sefer gerçekten alın terinin yanında, işçinin yanında olması gerekiyor. Yoksulluk sınırı ve yüksek enflasyonun altında kalan işçilerimizi ezdirmemesi gerekiyor. 'Yılda bir sefer arttırım yapacağız' diyecek kadar çok cesurlar. Dolayısıyla böyle yüksek enflasyonda, yoksulluk sınırının 45 bin TL olduğu noktada ve açlık sınırının 13 bin 600 TL olduğu bu zamanda yılda bir sefer asgari ücrete zam yapmak demek, gerçekten akla pek uyumlu bir şey değildir. Yerli ve Milli Partinin ekonomik kurulları, hepsi dört dörtlük şekilde çalıştı. Öyle bir çalışma yaptı ki; vatandaşımızın açlık sınırı altında kalan asgari ücretin, yoksulluk sınırının altında olmaması gerekiyor. Yılda en az dört kez, şu enflasyon ortamında bu rakamın güncellenmesi gerekiyor. Sadece işverenin gazıyla yılda bir kere zam yapmakla bu işin olmayacağını açık söylemek gerekir. Bunların hikayesi derde derman olmak değil, dostlar bizi pazarda görmek demektir.

"MUHALEFET ASGARİ ÜCRETİ KONUŞACAĞINA HALKA AĞLIYOR"

Muhalefet tarafında da içler acısı bir durum olduğunu söyleyen Mutlu, "Muhalefet, asgari ücreti konuşacağına, açlık sınırını konuşacağına, insanların geçim derdini konuşacağına sayın Akşener, il il gezerek resmen halka ağlıyor ve gerçekten çok acınası bir duruma düşmüş durumda. Bizi, sizin eskiden kurduğunuz dert masanız, tasa masanız ilgilendirmiyor. Dolayısıyla muhalefetin gerçekten çözüm üretmesi lazım. Muhalefet geçmişte yaptığı hatalarla insanları ağlayarak dolaşıyor. Burada sayın Akşener'e çağrıda bulunuyorum, iki torunu var, Allah bağışlasın. Bundan sonra gidip torunlarını sevsin, siyaseti de bizim gibi gençlere bıraksın. 80 yaşını açmış, diğer liderler bizim gibi gençlerin önünü açmalı ve gerçekten gidip torunlarını veya çocuklarını sevmeleri lazım. Çünkü, artık onların hepsinin devri bitmiş durumda. "dedi.

'İLK GENEL SEÇİMDE İKTİDARIN ANAHTARINI TAYYİP BEY'DEN ALACAĞIZ'

Yerli ve Milli Parti´sinin 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü´nde kurduklarını ifade eden Mutlu, "Türkiye´nin umuda açılan kapısı ilan ettik. Şu an 47'in üzerinde teşkilatımız var. Bütün illerimiz ilçeleriyle birlikte kongre süreçlerini tamamlamaya çalışıyor. Darbe anayasasından kalma çok saçma kanun var. YSK, 41 ilin kongresini bitirip büyük kurultay yaptıktan sonra bir de 6 ay bekleyeceksiniz' deniliyor. Dolayısıyla bizim acelemiz yok, yerel seçimlerle ilgilenmiyoruz. Şu an amada hiçbir ittifaka destek vermeyi düşünmüyoruz. Çünkü, zaten kendileri iyi bir yönetim sergilemiş olsalardı iktidarından muhalefete bu partiyi kurmaya gerek duymazdık. Biz hızlıca teşkilatlarımızı bitireceğiz, yapılacak olan genel seçimlerde de gideceğiz Tayyip Bey´den iktidarın anahtarını alacağız."