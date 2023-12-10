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        Van-Bahçesaray yoluna çığ düştü

        Van-Bahçesaray kara yolunda karla mücadele çalışması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 12:04 Güncelleme: 10.12.2023 - 12:04
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        Van-Bahçesaray yoluna çığ düştü
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        Van-Bahçesaray kara yolunda karla mücadele çalışması yapılıyor.

        Bahçesaray kara yolunun 41. kilometresine çığ düştü.

        Kısa süreli ulaşıma kapanan yolda, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Sis nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdüren ekipler, yolda biriken kar kütlelerini temizledi.

        Araç geçişlerine açılan yolda, 6 iş makinesiyle yol genişletme çalışmaları yürütülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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