Van'da çocuk istismarıyla mücadele semineri düzenlendi

Van'da "çocuk istismarının önlenmesinde ailenin rolü" konulu seminer düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen seminere kadınlar ilgi gösterdi.

"Çocuk istismarının önlenmesinde ailenin rolü" konulu seminerde İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Bülent Tansel konuşmacı olarak katıldı.

Tansel, "çocuğa yönelik istismarı önlemede ailenin rolü", "mahremiyet bilincinin aşılanması", "annelere düşen görevler" ve "çocukların bilgilendirilmesi" konularında katılımcılara bilgiler aktardı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek de projeye öncülük eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'ya teşekkür etti.