Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Erciş'te "Vefa" ekibi, yardım isteyen yaşlı çiftin ineğini sağdı

        Van'ın Erciş ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa ekibi, yaşlı çiftin talebi üzerine ineklerini sağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 19:44 Güncelleme: 07.12.2023 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erciş'te "Vefa" ekibi, yardım isteyen yaşlı çiftin ineğini sağdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın Erciş ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa ekibi, yaşlı çiftin talebi üzerine ineklerini sağdı.

        Vefa ekibi, ilçedeki ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engellilerin ihtiyaçlarını gidermek, yardım taleplerini yerine getirmek için çaba sarf ediyor.

        Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları sebebiyle ineklerini sağamayan Kemal ve Herdemcan Kaya çifti, yardım talebinde bulundu.

        Bunun üzerine çiftin evine giden ekip, ahırda besledikleri ineği sağdı, elde ettikleri sütü aileye teslim etti.

        Kaya, rahatsızlanan eşinin bugün ineği sağamadığını söyledi, "Eşim rahatsızlanınca Vefa ekibini aradık, destek istedik. Onlar da hemen gelip ineğimizi sağdı, sütü bize teslim etti. Erciş Kaymakamımıza teşekkür ederim." dedi.

        Vefa ekibinde görevli Pınar Ulubatlı, Herdamcan ve Kemal Kaya çiftinin kendilerini aradığını belirterek, "Herdemcan teyzemizin rahatsız olduğunu söylediler. Biz de bazı hediyeler alıp çiftin evine gittik. Ahırda besledikleri ineklerini sağdık. Zor gününde olan teyzemizin bu ihtiyacını giderip sağdığımız sütü kendilerine teslim ettik." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkiye ile Yunanistan arasında buzlar eriyor!
        Türkiye ile Yunanistan arasında buzlar eriyor!
        TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen'den açıklamalar
        TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen'den açıklamalar
        2 aylık bebeğini döven cani babanın cezası belli oldu
        2 aylık bebeğini döven cani babanın cezası belli oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        Merkez'in toplam rezervleri rekor kırdı
        Merkez'in toplam rezervleri rekor kırdı
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!

        Benzer Haberler

        Muradiye Belediyesi karla mücadeleye hazır
        Muradiye Belediyesi karla mücadeleye hazır
        Van'da ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki eylemine bir aile daha katıldı
        Van'da ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki eylemine bir aile daha katıldı
        İneklerini sağamayan çifte, Vefa ekibinden yardım
        İneklerini sağamayan çifte, Vefa ekibinden yardım
        Van'daki evlat eylemine bir aile daha katıldı
        Van'daki evlat eylemine bir aile daha katıldı
        Dikiş makineleri Gazze'deki kadın ve çocuklar için çalışıyor
        Dikiş makineleri Gazze'deki kadın ve çocuklar için çalışıyor
        Van'da otomobilin çarptığı 17 koyun telef oldu
        Van'da otomobilin çarptığı 17 koyun telef oldu