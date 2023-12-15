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        Çaldıran'da yol çalışmaları sürüyor

        Van'ın Çaldıran ilçesinde sokaklara parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 13:24 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:39
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        Çaldıran'da yol çalışmaları sürüyor
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        Van'ın Çaldıran ilçesinde sokaklara parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.

        Beyazıt ve Azerbaycan caddelerinde başlatılan çalışmaları denetleyen Belediye Başkanı Şefik Ensari, sokakları estetik bir görünüme kavuşturduklarını söyledi.

        Ensari, "Daha yaşanabilir bir Çaldıran hedefiyle yoğun bir tempoyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Altyapı çalışmalarının bittiği mahallelerimizde üstyapı iyileştirme çalışmaları yürütülüyor. Sokaklarda parke taşı döşeme işlemleri yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte eksiklerin giderilmesi ve iyileştirme anlamında çalışmalarımız sürecek." dedi.

        Galeri
        Galeri

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