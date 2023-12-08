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        'Ebi'nin konseri için Van'a geldiler, dışarıda kaldılar

        İRANLIturistler, İslam Devrimi'nin ardından ülkesine girişi yasaklanan dünyaca ünlü İranlı pop sanatçısı 'Ebi' lakaplı Ebrahim Hamedi'nin konseri için Van'a geldi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Kapalı Spor salonundaki konsere binlerce kişi katılırken, dışarıda kalan turistler ise organizasyonu yapan firmaya tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 22:18 Güncelleme: 08.12.2023 - 22:20
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        'Ebi'nin konseri için Van'a geldiler, dışarıda kaldılar
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        İRANLIturistler, İslam Devrimi'nin ardından ülkesine girişi yasaklanan dünyaca ünlü İranlı pop sanatçısı 'Ebi' lakaplı Ebrahim Hamedi'nin konseri için Van'a geldi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Kapalı Spor salonundaki konsere binlerce kişi katılırken, dışarıda kalan turistler ise organizasyonu yapan firmaya tepki gösterdi.

        İran'da 'Ebi' lakabı ile tanınan sanatçı Ebrahim Hamedi'nin Van'da verdiği konser için binlerce İranlı turist bir araya geldi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda düzenlenen konsere İranlı turistler yoğun ilgi gösterdi. Gelen binlerce turist, oluşturulan güvenlik şeritlerinden geçirilip üst aramaları kontrol edildikten sonra alana alındı. Zaman zaman izdihamların yaşandığı konsere gelen yaklaşık 3 bin kişi de yaklaşık 3 saat dondurucu soğukta bekletilerek içeri alınmadı. Kişi başı VIP biletlerin 500, normal biletlerin ise 200 dolardan satıldığı konser için bilet almalarına rağmen salona alınmayan İranlı turistler, organizazyon firmasına tepki gösterdi. Soğukta kalan kimi çocuk annesinin kucağında ağlarken, bazı çocuklar da araçlardan indirilmedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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