Van'da geçen hafta 161 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, 161 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere ve sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 4-10 Aralık'ta yapılan operasyonlarda, 128 kilo 500 gram eroin, 19 kilogram skunk ve 14 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.