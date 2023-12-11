Van'da geçen hafta 161 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, 161 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, 161 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere ve sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 4-10 Aralık'ta yapılan operasyonlarda, 128 kilo 500 gram eroin, 19 kilogram skunk ve 14 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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