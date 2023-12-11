Van'da haklarında hapis cezası bulunan 19 şüpheli tutuklandı

Van'da, geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında haklarında toplamda 74 yıl hapis cezası bulunan 19 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4-10 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 5 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 47 fişek, 2 kurusıkı tabanca, sahte pasaport, gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Operasyonlarda, yakalanan 27 şüpheliden haklarında toplamda 74 yıl hapis cezası bulunan 19'u tutuklandı.