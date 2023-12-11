Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Doğaseverler Van Gölü koylarında yürüyüş yaptı

        Van'da yaklaşık 35 doğasever, Van Gölü koylarında yürüyüş yaptı, bölgenin güzelliklerini fotoğrafladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 13:37 Güncelleme: 11.12.2023 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğaseverler Van Gölü koylarında yürüyüş yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da yaklaşık 35 doğasever, Van Gölü koylarında yürüyüş yaptı, bölgenin güzelliklerini fotoğrafladı.

        Vadi Doğa Spor Kulübünce düzenlenen etkinlik kapsamında bir araya gelen doğaseverler, Gevaş ilçesi sınırlarındaki İnköyü ve Ağin koylarına gitti.

        Bölgede yürüyüş yapan, doğayla iç içe zaman geçiren 35 kişi, Altınsaç Kilisesi'nin bulunduğu alanı gezdi, fotoğraf çekti.

        Kulüp Başkanı Ömer Demez, İnköyü ve Ağin koylarının Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri olduğunu söyledi.

        Bölgedeki koyların turizme kazandırılması amacıyla her yıl belirli dönemlerde yürüyüş ve gezi etkinliği düzenlediklerini belirten Demez, "Bu koylar, her mevsimde ziyaretçilerine ayrı güzellik sunuyor. Buraların turizme kazandırılması lazım. Bu güzel koylar, el değmemiş doğası, Van Gölü'nün eşsiz manzarası ve tarihi dokusuyla etkinliğimize katılan doğaseverleri büyüledi." diye konuştu.

        Etkinliğe katılan Bahar Cefa Yavuz da bölgenin görülmeye değer güzelliklerinin olduğunu dile getirerek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Esrük Dağı'na tırmandı
        Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Esrük Dağı'na tırmandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 8 şüpheli tutuklandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 8 şüpheli tutuklandı
        Van'da terör operasyonlarında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da terör operasyonlarında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da geçen hafta 161 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da geçen hafta 161 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
        12 yaşındaki ödüllü piyanist Cemre, yarışmalara kardeşiyle hazırlanıyor
        12 yaşındaki ödüllü piyanist Cemre, yarışmalara kardeşiyle hazırlanıyor
        Van'da 161 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 4 gözaltı
        Van'da 161 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 4 gözaltı