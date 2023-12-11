Van'da 88 araç trafikten men edildi Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde 416 sürücüye 601 bin 366 lira ceza uygulandı, 88 araç trafikten men edildi.

Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde 416 sürücüye 601 bin 366 lira ceza uygulandı, 88 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, trafik güvenliğinin sağlanması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 4-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 15 bin 710 aracın sorgulaması yapıldı, 416 sürücüye 601 bin 366 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde 88 araç trafikten men edildi.