Van'da jandarmadan 17 operasyon; 129 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı

VAN'da jandarmanın 584 ekip ile düzenlediği 17 operasyonda 129 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı.

İl Jandarma ekipleri, 2'inci hat sınır güvenliği kapsamında 4-10 Aralık tarihleri arasında 584 ekip ile 17 operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 129 kaçak göçmen, yakalandı. Üst aramalarında 2 kaçak göçmenin üzerinde 8 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca 6 organizatör, gözaltına alındı. 6 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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