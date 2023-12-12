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        Filistin'e destek için 3 bin rakımlı dağa tırmandılar

        VAN'da 10 dağcı, Filistin halkına destek için 3 bin rakımlı Esrük Dağı'na tırmanış gerçekleştirip, Türkiye ve Filistin bayrakları açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 10:38 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:40
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        Filistin'e destek için 3 bin rakımlı dağa tırmandılar
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        VAN'da 10 dağcı, Filistin halkına destek için 3 bin rakımlı Esrük Dağı'na tırmanış gerçekleştirip, Türkiye ve Filistin bayrakları açtı.

        Muradiye ilçesi Ünseli Mahallesi'nde bir araya gelen 10 dağcı, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Filistin halkına destek için 3 bin rakımlı Esrük Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki dağın zirvesine 8 saatte ulaşan dağcılar, Türkiye ve Filistin bayrakları ile 'Van Gölü Mavi Kalsın' pankartı açtı. Dağcılar, İsrail'in saldırılarında aralarında çok sayıda çocuğun da olduğu binlerce kişinin hayatını kaybettiğini, dünyanın buna dur demesi gerektiğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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