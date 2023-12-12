Protestocular Gazze'de ateşkes talebiyle kendilerini Beyaz Saray çitlerine zincirledi
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları verilen "insanı aranın" sona ermesiyle şiddetlenerek devam ederken, ABD Başkanı Biden'ın Gazze politikalarını protesto eden ve ateşkes çağrısında bulunan bir grup protestocu kendilerini Beyaz Saray çitlerine zincirledi
ABD'nin Washington eyaletinde bir grup Yahudi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'deki savaş sırasında izlediği politikaları protesto etmek amacıyla kendilerini Beyaz Saray'ın çevre çitlerine zincirledi.
Polis güvenlik önlemleri aldı.
Bir grup Yahudi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'deki savaş sırasında izlediği politikaları protesto etmek amacıyla kendilerini Beyaz Saray'ın çevre çitlerine zincirledi.
Protestocular Gazze'de ateşkes talebiyle kendilerini Beyaz Saray çitlerine zincirledi