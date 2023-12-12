İstanbul'da olay, önceki gün saat 14.00 sıralarında, Beyoğlu'ndaki Kalyoncu Kulluğu Mahallesi, Ömer Hayyam Caddesi'nde meydana gelmişti.

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre eski Yemen Savunma Bakanı Ahmed Musaeed Hussein'in içinde bulunduğu ve oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein'in kullandığı otomobil caddeden karşıya geçmeye çalışan iki kişiye çarpmıştı.

Soruşturma devam ederken şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Musaeed Hussein'in avukatı Kerim Bahadır Şeker de bugün akşam saatlerinde müvekkili hakkında ev hapsi verildiğinin Kasımpaşa Polis Merkezi tarafından bildirildiğini belirtti.

"KARARI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Şeker, "Yaşanan kazadan dolayı üzüntülüyüz. Herkesin başına gelebilecek talihsiz bir olay. Hangi mantık ve izan çerçevesinde ev hapsi verildiğini anlamak mümkün değil" dedi.