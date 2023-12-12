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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Ankaragücü Başkanı Faruk Koca adliyeye sevk edildi - MKE Ankaragücü Haberleri

        Ankaragücü Başkanı Faruk Koca adliyeye sevk edildi

        Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 09:41 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:06
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        Faruk Koca adliyeye sevk edildi
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        Hakem Halil Umut Meler'e saldırı olayı ile ilgili Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi adliyeye sevk edildi.

        Hastaneden çıkarılan Faruk Koca, Ankara'da Batı Adliyesi'ne getirildi ve diğer saldırganlarla birlikte Savcı tarafından dinlenecek.

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        NELER YAŞANDI?

        MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

        Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı.

        Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı.

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        Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.

        Bu sırada MKE Ankaragücü taraftarı başkanları Faruk Koca'ya destek vererek tezahürat yaptı. Tribünlerden de sahaya giren taraftarlar oldu. Bu taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale etti.

        AMBULANS İLE AYRILDI

        Uğradığı saldırının ardından güvenlik güçlerinin korumasında soyunma odasına giden Meler, stadyumu ambulans ile terk etti.

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        ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıda sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır." bilgisini verdi.

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        SPOR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE TALİMAT VERİLDİ

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e saldırıyla alakalı tüm şüphelilerin tespiti ve mevcutlu olarak savcılıkta hazır edilmeleri için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğüne gerekli talimatın verildiğini bildirdi.

        Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maç sonrası sahaya inerek maçın hakemine şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile sahaya inen taraftarlar hakkında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirtti.

        Bakan Tunç, "Tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve mevcutlu olarak başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle;

        "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler´e yönelik saldırı gerçekleştirilen Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir. Tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecektir.

        Hakemimize saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınmıştır."

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