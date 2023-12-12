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        Haberler Gündem Güncel baraj iski | Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? Barajlarda son durum, 12 Aralık baraj doluluk oranı güncel

        Peş peşe güzel haber... Baraj doluluk oranı açıklandı! İşte son veri!

        Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 32 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 12 Aralık Salı itibariyle son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 09:32 Güncelleme: 12.12.2023 - 09:32
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        Peş peşe güzel haber... Baraj doluluk oranı açıklandı! İşte son veri!
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

        11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ

        İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 39.62'ye çıkmıştı.

        DOLULUK ORANI YÜZDE 39.96 OLDU

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        Son 32 gündür aralıklarla süren ve dün yağan sağanağın ardından bu sabah, 12 Aralık Salı itibariyle doluluk oranı yüzde 39.96'ya yükseldi.

        32 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 23.78'E ULAŞTI

        Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 32 günde yüzde 23.78 artış sağladı.

        HAFTA İÇİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

        Öte yandan, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bu hafta içi de mega kentte sağanak bekleniyor.

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        #baraj doluluk oranı İSKİ
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