baraj iski | Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? Barajlarda son durum, 12 Aralık baraj doluluk oranı güncel

baraj iski | Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? Barajlarda son durum, 12 Aralık baraj doluluk oranı güncel

Peş peşe güzel haber... Baraj doluluk oranı açıklandı! İşte son veri! Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 32 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 12 Aralık Salı itibariyle son durum...

Habertürk Giriş: 12.12.2023 - 09:32 Güncelleme: 12.12.2023 - 09:32 facebook

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