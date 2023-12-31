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        Van- Bahçesaray kara yoluna düşen çığlar temizlendi; yol 2 Ocak'ta ulaşıma açılıyor

        VAN-Bahçesaray kara yolunun 5 ayrı noktasına düşen çığ kütleleri, ekiplerin yoğun çalışması ile temizlenirken; çığ riski nedeniyle kapatılan yolun 2 Ocak'ta ulaşıma açılacağı belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 11:07 Güncelleme: 31.12.2023 - 11:10
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        Van- Bahçesaray kara yoluna düşen çığlar temizlendi; yol 2 Ocak'ta ulaşıma açılıyor
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        VAN-Bahçesaray kara yolunun 5 ayrı noktasına düşen çığ kütleleri, ekiplerin yoğun çalışması ile temizlenirken; çığ riski nedeniyle kapatılan yolun 2 Ocak'ta ulaşıma açılacağı belirtildi.

        Van'dan Bahçesaray yönüne 22 Aralık'ta ilerleyen Osman Küncü yönetimindeki yolcu minibüsü ile Şahin Sabırlı yönetimindeki 27 AGF 649 plakalı hafif ticari araçtaki 10 kişi, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi inişinde kar ve tipiye yakalandı. Mahsur kalanlar, ekiplerden yardım istedi. Çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatılan bölgeye ekipler, ulaşamayınca araçları terk eden 10 kişi, 9 kilometrelik yolu yürüyerek ilçeye ulaştı. Terk edilen 2 araç ise daha sonra düşen çığ altında kaldı. Bölgeye gelen araç sahipleri, minibüs ve hafif ticareti aracı küreklerle kurtarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayan sürücüler, araçların kurtarılması için yetkililerden yardım istedi.

        ARAÇLARIN GEÇİŞLERİNE İZİN VERİLMİYOR

        Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun 5 ayrı noktasına düşen çığları temizlemek ve araçlara ulaşmak için 3 gün önce başlattığı çalışmaları tamamladı. Çığların temizlenmesi ile yol açılırken, valililik bünyesinde çeşitli kurumların içerisinde yer aldığı çığ komisyonunun aldığı kararla çığ riski nedeniyle yolda araçların geçişlerine izin verilmiyor. Çığın 50 metrelik uçurumdan sürüklediği yolcu minibüsüne ise risk nedeniyle müdahale edilemiyor. 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen çığ facialarında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray kara yolu, bu yıl da 22 Aralık'tan bu yana kapalı tutuluyor. Çığ komisyonunun aldığı kararla yolun, 2 Ocak'ta ulaşıma izin verileceği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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