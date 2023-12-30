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        Van'da rahatsızlanan 2 hastanın imdadına polis helikopteri yetişti

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın ve epilepsi hastası çocuk polis helikopteri ile hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 23:37 Güncelleme: 30.12.2023 - 23:37
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        Van'da rahatsızlanan 2 hastanın imdadına polis helikopteri yetişti
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın ve epilepsi hastası çocuk polis helikopteri ile hastaneye ulaştırıldı.

        Epilepsi hastası 10 yaşındaki Öznur Servet ile doğumu yaklaşan 27 yaşındaki Elif Toprak Sıralı, yakınları tarafından Bahçesaray Devlet Hastanesine götürüldü.

        Burada müdahaleleri yapılan 2 hastanın ileri tetkik ve tedavileri için Van'a sevk edilmelerine karar veren doktorlar, Bahçesaray kara yolunun kapalı olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        Hastaların Van'a sevkinin kara yolundan yapılmasının mümkün olmaması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şubesince polis helikopteri görevlendirildi.

        İlçeye giden polis helikopteri, 2 hasta ile refakatçilerini hastaneden alarak Van'da bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırdı.

        Hastalar, ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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