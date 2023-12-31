TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Van'daki incelemelerini tamamladı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, araştırma gezisi kapsamında Van'da 2 gün süren incelemelerini tamamladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, araştırma gezisi kapsamında Van'da 2 gün süren incelemelerini tamamladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel başkanlığındaki komisyon üyeleri, çalışmalarının ikinci gününde kentteki Engil ve Gevaş çaylarını inceledi, balıkçı barınaklarını ziyaret etti.

Balıkçıların sorun ve taleplerini dinleyen Karayel ve komisyon üyeleri, daha sonra Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nı gezdi.

Karayel, gazetecilere, Van Gölü havzasının balıkçılık anlamında önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz döneminde Van Gölü'ne dökülen tatlı sulara akın eden ve bu yolculuk sırasında karşısına çıkan engelleri aşmaya çalışan inci kefalinin göç yolunu da incelediklerini belirten Karayel, şunları kaydetti:

"İnce kefalinin avlanmasını, doğal ortamını ve göç yollarını görme imkanımız oldu. İki günlük çalışmamızda balıkçı barınaklarında incelemede bulunduk, balıkçıların sorun ve taleplerini dinledik. İnci kefallerinin korunması noktasında emniyet güçlerimiz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve diğer paydaş kurumlar yoğun çaba sarf ediyor. Komisyon olarak sürdürülebilir balıkçılığın yapılmasını önemsiyoruz. Sektör temsilcilerimizin görüşlerini dinledik. Tespit edilen sorunlara çözüm bulmaya çalıştık. Sorunları meclis tutanaklarımıza geçirdik. Komisyon olarak detaylıca incelemelerimizi yapacağız. Gerekli tedbirlerin alınması gayretinde olacağız."

Komisyon üyesi AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ise bölgede binlerce kişinin geçimini inci kefalinden sağladığını ifade etti.

İnci kefalinin popülasyonunun artırılması için çalışmaların yapıldığını belirten Türkmenoğlu, "Balıkçık sektörünün sorunları farklılık gösteriyor. Van Gölü havzası kapalı bir havza. Endemik tür olan inci kefalinin doğal ortamını gördük. Ne tür çalışmaların yapılması gerektiğine dair görüşler aldık. Sahada incelemelerimizi gerçekleştirdik. Sektördeki sorunları tespit etmeye çalıştık. İlk defa böyle bir çalışma yapılıyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.