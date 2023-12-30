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        İranlı turistler yılbaşı öncesinde Van'da yoğunluk oluşturdu

        Yeni yılı ülkeleriyle en uzun sınır hattına sahip olan Van'da karşılamak isteyen İranlı turistler, yılın son günlerinde kentte yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 15:42 Güncelleme: 30.12.2023 - 16:07
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        İranlı turistler yılbaşı öncesinde Van'da yoğunluk oluşturdu
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        Yeni yılı ülkeleriyle en uzun sınır hattına sahip olan Van'da karşılamak isteyen İranlı turistler, yılın son günlerinde kentte yoğunluk oluşturdu.

        Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan çok sayıda İranlı, rezervasyonlarıyla otellerdeki doluluğu en üst seviyeye ulaştırdı.

        Gruplar halinde ya da kendi araçlarıyla gelen turistler, kentteki alışveriş merkezi ve mağazalarda hareketliliği artırdı.

        Yeni yılı Türkiye'de karşılamak, indirim imkanlarından yararlanmak isteyen İranlılar, yaptıkları alışverişle esnafın yüzünü güldürdü.

        Otel işletmecisi Yunus Yüksel, AA muhabirine, İranlı turistlerin hem kentin hem de ülkenin ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

        İran'a yakın olmasından dolayı turistlerin Van'ı tercih ettiğini belirten Yüksel, şunları kaydetti:

        "İranlı turistlerin kent için çok faydası var. Vanlılar, misafirperver oldukları için turistleri çok seviyor. Esnafımız da Farsça yazılarla indirimli ürünlerle turistlerin dikkatini çekiyor. Yılbaşında doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Gelen turistlere belli programlarımız oluyor. İranlılar hem geziyor hem de eğlenceli vakitler geçirmek istiyor. Şartlar daha iyi bir hale gelirse, turist sayısında artış olacak. Biz bu durumdan memnunuz."

        Yılbaşını Van'da geçireceğini belirten İranlı Gholamreza Naghilou, 3 yıldır yeni yılı Van'da karşıladığını anlatarak, "Güzel zaman geçiriyoruz. Türkiye'nin birçok yerine gittim ama Van bizim için daha değerli. Vanlılar bize çok yardımcı oluyor. İnşallah yılbaşı da daha güzel geçecek." ifadelerini kullandı.

        Ailesiyle kente geldiğini dile getiren Reyhan Naghilou, "Yılbaşında burada güzel etkinlikler oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Ülkenin diğer şehirlerine oranla Van'da fiyatlar daha uygun. Turistlere yönelik çalışmalar yapılırsa daha güzel olur. Van Gölü'nde su sporları etkinlikleri yapılırsa turistlerin daha çok dikkatini çeker." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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