        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van ve Bitlis'te kar etkili oldu

        Van ve Bitlis'te kar etkisini sürdürdü.

        Giriş: 07.03.2026 - 17:19
        Van ve Bitlis'te kar etkili oldu

        Van ve Bitlis'te kar etkisini sürdürdü.

        Van'da gece başlayan kar, gün boyunca aralıklarla devam etti.

        Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. 600 personelin 240 araçla yürüttüğü çalışmalarda, çarşı merkezindeki cadde ve kaldırımlarda kar temizliği yapıldı.

        Yoğun mesai yapan ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar yığınlarını kamyonlarla şehir dışına taşıdı.

        Ekipler, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan kırsal mahallelere ulaşımın sağlanması için de çalışma yürütüyor.

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde de gece başlayan kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Kar nedeniyle beyaza bürünen ilçede esnaf iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi, belediye ekipleri de caddelerde karla mücadele çalışması yürüttü.

        Yetkililer, sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

