        Van'da Yeşilay ekipleri kapı kapı gezerek aileleri bağımlılık konusunda bilinçlendiriyor

        ORHAN SAĞLAM/ALİ ÇELİK - Van'da Yeşilay Şubesi'nde görevli uzmanlar ve gönüllüler, kapı kapı dolaşarak aileleri bağımlılık türleri hakkında bilgilendiriyor, çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak durmasına destek oluyor.

        Giriş: 07.03.2026 - 12:47
        Uzmanlar ve gönüllü ekipler, "Yeşilay Elçileri Projesi" ve "Bağımsızlık Seferberliği" mottosuyla bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla mahalleleri dolaşarak ailelerle bir araya geliyor.

        Sahada aktif bir şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler, 2025'te yaklaşık bin hane ve esnafı ziyaret ederek, sigara, uyuşturucu, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığı konusunda bilgilendirme yaptı.

        Son olarak Akköprü Mahallesi'nde kapı kapı gezerek aileleri ziyaret eden ekipler, kadınlara ve çocuklara bağımlılığın zararlarını anlattı.

        Ailelerin çocuklarını bağımlılığın olumsuz etkilerinden korumasına destek olmaya çalışan ekipler, ziyaretlerini sürdürerek daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleriyle çarşı merkezde bilgilendirme faaliyetleri de yürüten ekipler, bu yıl daha çok kişiye ulaşmak istiyor.

        Yeşilay Şube Sorumlusu Dilvin Güngör, AA muhabirine, okullar, kurum ve kuruşlar başta olmak üzere ulaşabildikleri herkese bağımlılıkla mücadele eğitimi verdiklerini söyledi.

        Gönüllülerle birlikte sahada aktif bir çalışma yürüttüklerini belirten Güngör, şunları kaydetti:

        "Yeşilay'ın yaptığı farkındalık programları kapsamında "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi adı altında okulları ziyaret ediyoruz. Çocukların eğitim seviyelerine göre yaptığımız etkinliklerle onları bilinçleniyoruz. Bunun yanında "Yeşilay Elçileri Projesi" kapsamında ise esnafları ve haneleri geziyoruz. Bağımsızlık yılı ve Yeşilay Haftası'nı baz alarak ulaşabildiğimiz tüm evleri ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımızı Yeşilay konusunda bilgilendiriyoruz. 2025'de Yeşilay Elçileri Projesi kapsamında yaklaşık bin esnaf ve haneyi gezdik, bilinçlendirme çalışması yapıp, farkındalık oluşturduk. Bağımlı olanları YEDAM'a yönlendirmeye çalıştık. 2026 bağımsızlık yılı ilan edildi. Biz de Van'da bağımsızlık seferberliği ilan ederek girilmeyecek sokak ve ev kalmayacak şekilde gönüllülerimiz ve çalışanlarımızla birlikte mahalleleri geziyoruz."

        - "Mücadelelerine ortak olmak istedim"

        Yeşilay Gönüllüsü Büşra Karaman ise "Yeşilay'ın üniversitede yaptığı eğitimlerden esinlenerek gönüllü oldum. Mücadelelerine ortak olmak istedim. Bağımlılık konusunda birçok faaliyet yaptık. Okullara gittik, esnafları gezdik. Bağımsızlık seferberliği kapsamında ev ev gezerek vatandaşlarımızı Yeşilay konusunda bilgilendiriyoruz." dedi.

        Üniversite öğrencisi Fatma Şeker de "Yeşilay ekipleri mahallelimize gelip tanıtım yaptılar, ben de yaptıkları tanıtım sonrası Yeşilay gönüllüsü oldum. Aileleri ziyaret ederek ekran bağımlısı başta olmak üzere diğer bağımlıklarda da etkili olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

