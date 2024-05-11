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        Van'da yağışlar yüz güldürdü

        VAN ile çevresinde son yıllarda kritik seviyeleri gören barajlar, son yağışlar ile dolmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 12:32 Güncelleme: 11.05.2024 - 12:35
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        Van'da yağışlar yüz güldürdü
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        VAN ile çevresinde son yıllarda kritik seviyeleri gören barajlar, son yağışlar ile dolmaya başladı. Kentte bulunan 4 baraj gölünden 2'si yüzde 100 seviyeye ulaşırken, özellikle Van'ın en büyük baraj gölü olan ve yıllardır neredeyse dip seviyeyi gören Muradiye sınırlarındaki Sarımehmet Barajı ise yüzde 60 seviyelerine ulaştı. Çekilmeyle daha önce bölgede yeşerip boy veren ağaçlar da yükselen baraj sularının altında kaldı.

        Yağışların azlığı ve artan buharlaşma ile kuraklığın yaşandığı Van'da bazı gölet ve akarsular kurumuş, bazı barajlar da dip seviyeyi görmüştü. Enerji üretimi, içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan kentteki 4 baraj gölünden 2'sinin su seviyesi ise alarm vermeye başlamış, kısıntılı sulama sürecine girilmişti. Van'ın 4 baraj gölü geçen yıl bahar aylarında yüzde 50 seviyenin altına düşmüştü. Bu yıl ise özellikle ilkbahar aylarındaki yağışlar ile Muradiye ilçesi sınırlarındaki Sarımehmet Barajı yüzde 60, Erciş ilçesindeki Morgedik Baraj Gölü yüzde 80 ve Koçköprü Baraj Gölü yüzde 100, Gürpınar'daki 105 milyon metreküp su hacmine sahip Zernek Barajı ise yüzde 100 seviyeye ulaştı.

        Kentin en büyük baraj gölü olma özelliğine sahip Muradiye ilçesi sınırlarında bulunan ve toplam depolama hacmi 178 milyon metreküp olan Sarımehmet Barajı’nın seviyesi son dönemde çok fazla düştü. Yaz aylarında yaklaşık 12 bin hektarlık bir alanı sulamak için kullanılan baraj gölünde aynı zamanda ağ kafes balıkçılığı da yapılıyor. Son yıllarda seviyenin düşmesiyle kıyıya yakın yerlerde ağaçlar yetişmeye başladı. Yağışlar ile baraj gölünün doluluk oranı yüzde 60'lara çıktı ve ağaçlar su altında kaldı.

        Bölgede yaşayanlar durumun sevindirici olduğunu belirtti. Baraj civarında bulunan Özalp ilçesine bağlı Şemsettin Mahallesi’nde yaşayan Ergin Yıldırımçakar, son 5 yıldır baraj gölünün büyük bölümünün çekildiğini belirterek, "Sarımehmet Barajı kuraklık nedeniyle artık dip seviyeleri görmüştü. Kuruyan yerlerinde ise ağaçlar çıkmaya başlamıştı. Bu yıl bölge yeterince yağış aldı. Baraj gölü de dolmaya başladı. Görüyorsunuz çıkan ağaçlar da bu süre içinde artık sular altında kaldı" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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