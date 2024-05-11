Van'da yağışlar yüz güldürdü

VAN ile çevresinde son yıllarda kritik seviyeleri gören barajlar, son yağışlar ile dolmaya başladı. Kentte bulunan 4 baraj gölünden 2'si yüzde 100 seviyeye ulaşırken, özellikle Van'ın en büyük baraj gölü olan ve yıllardır neredeyse dip seviyeyi gören Muradiye sınırlarındaki Sarımehmet Barajı ise yüzde 60 seviyelerine ulaştı. Çekilmeyle daha önce bölgede yeşerip boy veren ağaçlar da yükselen baraj sularının altında kaldı.

Yağışların azlığı ve artan buharlaşma ile kuraklığın yaşandığı Van'da bazı gölet ve akarsular kurumuş, bazı barajlar da dip seviyeyi görmüştü. Enerji üretimi, içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan kentteki 4 baraj gölünden 2'sinin su seviyesi ise alarm vermeye başlamış, kısıntılı sulama sürecine girilmişti. Van'ın 4 baraj gölü geçen yıl bahar aylarında yüzde 50 seviyenin altına düşmüştü. Bu yıl ise özellikle ilkbahar aylarındaki yağışlar ile Muradiye ilçesi sınırlarındaki Sarımehmet Barajı yüzde 60, Erciş ilçesindeki Morgedik Baraj Gölü yüzde 80 ve Koçköprü Baraj Gölü yüzde 100, Gürpınar'daki 105 milyon metreküp su hacmine sahip Zernek Barajı ise yüzde 100 seviyeye ulaştı.